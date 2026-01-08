Landau – Schnelleres Internet für Landau – Endspurt beim Glasfaserausbau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In den Landauer Stadtdörfern ist das Ziel in Sicht: Der Glasfaserausbau befindet sich auf der Zielgeraden. Die Arbeiten im Untergrund sind inzwischen überall abgeschlossen. Aktuell stehen vor allem die letzten Handgriffe an Straßen und Gehwegen an – und natürlich das schrittweise Einschalten der neuen Glasfaseranschlüsse. In Mörzheim, Wollmesheim, Dammheim, Nußdorf und Godramstein wurde bereits geprüft, ob Straßen und Wege wieder ordnungsgemäß hergestellt sind. Dabei zeigte sich: An einigen Stellen, vor allem bei Asphaltflächen, besteht noch Nachbesserungsbedarf. Entsprechende Arbeiten laufen derzeit, unter anderem in Wollmesheim, in Dammheim sowie in Nußdorf. In Arzheim und Mörlheim steht diese abschließende Kontrolle noch an. Die Straßen sind dort jedoch bereits vollständig asphaltiert, sodass auch hier nur noch die letzten Schritte bis zum Abschluss fehlen.

Parallel dazu nimmt auch das Glasfasernetz weiter Fahrt auf. In Mörzheim sind bereits rund 90 Prozent der Anschlüsse aktiv. In Arzheim, Wollmesheim, Mörlheim und Dammheim können inzwischen 70 bis über 80 Prozent der Haushalte das schnelle Internet nutzen. In Nußdorf und Godramstein soll die Aktivierung der Hausanschlüsse bis Ende Januar erfolgen. Insgesamt ist der Glasfaserausbau in Landau in den Stadtdörfern weit fortgeschritten. Der Fokus liegt nun auf der Beseitigung der letzten Mängel an Straßen und Gehwegen sowie auf der weiteren Aktivierung der Anschlüsse in den noch nicht angebundenen Gebäuden. Nach Einschätzung der Deutschen Glasfaser ist ein Abschluss des Gesamtprojekts im Laufe des Frühjahrs realistisch. Die Stadt Landau bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich für ihre Geduld und ihr Verständnis während der Bauarbeiten – der Weg zu einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur ist fast geschafft.

Quelle

Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 14:15