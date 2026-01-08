Ladenburg – Alexander Seifert neuer Revierleiter beim Polizeirevier Ladenburg

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Polizeioberrat Alexander Seifert ist der neue Leiter des Polizeireviers Ladenburg. Damit tritt er die Nachfolge von Bernd Schmitt an, der im Februar 2025 in den Ruhestand verabschiedet worden war. Erste Polizeihauptkommissarin Gabriele Tapp, die seither das Revier kommissarisch geleitet hatte, bleibt der Dienststelle als Leiterin der Führungsgruppe und stellvertretende Leiterin des Polizeireviers erhalten. Der 51-Jährige wurde 1996 in den Polizeivollzug des Landes Baden-Württemberg eingestellt. Nach der Ausbildung und anschließendem Studium an der Hochschule für Polizei in Villigen-Schwenningen verrichtete er seit 2001 zunächst seinen Dienst in verschiedenen Funktionen beim Polizeipräsidium Karlsruhe. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup und Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2012 kehrte er zum Polizeipräsidium Karlsruhe zurück und übernahm dort Leitungsfunktionen zweier Kriminalinspektionen, bevor er die Leitung des Polizeireviers Karlsruhe West übernahm. Zuletzt leitete er das Polizeirevier Ettlingen. Von 2020 bis 2025 zog es ihn nach Stuttgart zum Präsidium Technik, Logistik und Service der Polizei, wo er als Leiter eines Projektes tätig war.

Zum 1. Januar 2026 hat er nun die Leitung des Polizeireviers Ladenburg übernommen. Der Vater von zwei Söhnen, der in seiner Freizeit ehrenamtlich als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ubstadt-Weiher und im Gemeinderat in Ubstadt-Weiher tätig ist, freut sich sehr auf seine neue Tätigkeit. „Ich freue mich, die Herausforderungen anzugehen, die meine neue Tätigkeit mit sich bringt. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger liegt mir dabei besonders am Herzen.“ Bürgernähe sei der Schlüssel zum Erfolg und er stehe neben dem Dialog mit den Verantwortlichen der Kommunen im Revierbereich auch jederzeit den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung. „Nur wenn man miteinander spricht, kann man etwas bewirken.“ Zuständig ist das Polizeirevier Ladenburg für die Stadt Ladenburg, die Gemeinden Edingen-Neckarhausen, Neu-Edingen, Ilvesheim und Heddesheim sowie die Mannheimer Stadtteile Seckenheim, Friedrichsfeld und Hochstätt.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 14:43