Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 13. Januar, startet das Neue Jahr mit dem beliebten Seniorenkino „Lichtspiele – Kino (nicht nur) für Senioren“ im Programmkino „Brennessel“. Gezeigt werden die beiden Filme „Song Sung Blue“ und „Der Medicus 2“. Beide Filme beginnen zeitgleich jeweils um 14.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 13.30 Uhr, denn vor dem Filmnachmittag öffnet auch das „B-Bistro“ direkt neben der Brennessel wieder seine Pforten. Dort werden zur Vorab-Stärkung Kaffee und Kuchen angeboten.

Konzept

Interessierten Kinogängern, die abends nicht mehr so lange unterwegs sein möchten oder können, qualitativ wertvolle und empfehlenswerte Filme zu präsentieren – das ist die Grundidee des Seniorenkinos „Lichtspiele“ in der Brennessel. Kinobetreiber Alfred Speiser hat bei der Programmplanung, unterstützt vom Seniorenrat der Stadt Hemsbach, wie immer auf eine gute Mischung geachtet, gemäß dem Anspruch des Kinos, seinen Gästen ein abwechslungsreiches und niveauvolles Filmprogramm und gleichzeitig auch einen angenehmen Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre anzubieten. Dabei sind vorrangig ältere Menschen die Zielgruppe, aber nicht nur: Selbstverständlich sind alle Generationen willkommen. Zu den Filmen:

„Song Sung Blue“

„Song Sung Blue“ erzählt die wahre Geschichte von Mike (Hugh Jackman) und Claire Sardina (Kate Hudson), einem Ehepaar aus Milwaukee, das als Neil-Diamond-Tribute-Duo „Lightning & Thunder“ lokale Berühmtheit erlangte. Trotz persönlicher und beruflicher Rückschläge finden die beiden durch ihre Musik neue Hoffnung und Liebe. Der Film begleitet ihren Weg von bescheidenen Anfängen bis hin zu bewegenden Auftritten, die ein großes Publikum begeistern. Dabei steht nicht nur ihre musikalische Reise im Mittelpunkt, sondern auch die Herausforderungen, Triumphe und Rückschläge ihrer Beziehung.

„Der Medicus 2“

Einst zog es den wissbegierigen Rob Cole (Tom Payne) in die weite Welt hinaus, um zum Medicus ausgebildet zu werden. Nachdem er in Persien von Ibn Sina (Ben Kingsley) alles gelernt hat, was der damalige Wissensstand her gibt, zieht es Rob erneut in seine alte Heimat nach England. Gemeinsam mit seiner Partnerin Rebecca (Emma Ribgy) hört von seinem ersten Lehrmeister Bader (Stellan Skarsgaard) von einem Krankenhaus, dass in London eröffnet wird. Im Jahr 1050 nach Christus will Rob Cole das Wissen des Orients in seiner Londoner Heimat teilen, trifft dort jedoch auf zahlreiche Intrigen der etablierten Ärzte. Rob Cole muss sich nicht nur gegen seine Landsleute behaupten, sondern auch die Geheimnisse des Körpers und der Seele lüften.

Info: „Song Sung Blue“ und „Der Medicus“ am Dienstag, 13. Januar, jeweils 14.30 Uhr, Einlass 13.30 Uhr ins B-Bistro, im Programmkino Brennessel, Landstraße 35. Eintritt: 8 Euro inklusive einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Kartenreservierungen unter Tel. 06201/43185 oder per E-Mail an: info@brennessel-kino.de. Mehr Infos unter https://brennessel-kino.de/.

Quelle: Stadt Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 20:54