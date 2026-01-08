Heidelberg – Unfall in Heidelberg-Rohrbach: Auto prallt gegen Straßenbahn-Oberleitung – Bahnverkehr unterbrochen

Heidelberg-Rohrbach – Metropolregion Rhei-Neckar. Ein Verkehrsunfall auf der B3 hat am Montagnachmittag zu erheblichen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr geführt. Ein 62-jähriger Autofahrer verlor beim Abfahren zur L594 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Oberleitungsmast der Straßenbahn.

PKW kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Oberleitungsmast

Gegen 16:14 Uhr war der Mann mit seinem Mercedes-Benz auf der B3 in Heidelberg-Rohrbach unterwegs. Beim Abbiegen auf den Zubringer zur L594 in Richtung Heidelberger Stadtmitte verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mast aus seiner Verankerung gerissen und erheblich beschädigt.

Straßenbahnverkehr eingestellt – Schienenersatzverkehr eingerichtet

Infolge des Unfalls musste der Straßenbahnverkehr zwischen den Haltestellen Rohrbach Süd und Bergfriedhof eingestellt werden. Die Verkehrsbetriebe richteten einen Schienenersatzverkehr ein. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern und wann die Stromversorgung der betroffenen Linie wiederhergestellt werden kann, ist derzeit noch unklar.

Auch die genaue Schadenshöhe an der Straßenbahnanlage kann aktuell nicht beziffert werden.

Fahrer unverletzt – hoher Sachschaden

Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am Mercedes-Benz wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Abfahrt von der B3 in Richtung Heidelberger Stadtmitte bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren und den Anweisungen vor Ort Folge zu leisten.

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 19:06