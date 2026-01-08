Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, alte Handschriften aus der Familie oder in Archiven zu lesen, scheitern aber häufig an der alten Schrift. Dieser Kurs ab Montag, 19. Januar, 18.15 Uhr bietet die Möglichkeit, die Grundlagen der Sütterlinschrift und der Alten deutschen Schrift zu erlernen. Der Referent Karlheinz Sausbier ist Mitglied der Interessengemeinschaft Sütterlin Kurpfalz.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 14. Januar unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 20:05