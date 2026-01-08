Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem vielfältigen und attraktiven Programm öffnet das Konzerthaus Stadthalle nach umfassender Sanierung am Sonntag, 1. Februar 2026, wieder seine Türen: In vier buchbaren Zeitfenstern wird Besucherinnen und Besuchern zunächst ein vielseitiges Bühnenprogramm mit Gesprächsrunden, künstlerischen Beiträgen sowie Filmvorstellungen präsentiert. Anschließend können diese das frisch sanierte Gebäude erkunden. In jedem Zeitfenster sind unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und -partner sowie künstlerische Nutzerinnen und Nutzer des Konzerthauses Stadthalle auf der neuen Bühne zu erleben.

Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Familie Marguerre werden Teilnehmende des ersten Zeitfensters ab 9.30 Uhr empfangen. Im Wolfgang Marguerre Saal werden die Gäste anschließend mit hochklassiger Musik und informativen Talkformaten mit Architekt Prof. Felix Waechter, Architektin Sibylle Waechter und weiteren Gästen unterhalten. Aus Kapazitätsgründen können in den vier Zeitfenstern jeweils nur eine begrenzte Zahl an Personen teilnehmen. Karten sind ab Montag, 12. Januar 2026, 11 Uhr, kostenfrei an der Kasse des Theaters und Orchesters Heidelberg und online unter www.theaterheidelberg.de erhältlich. Pro Person werden maximal vier Karten vergeben. Die Eröffnungsveranstaltung am 1. Februar bildet den Auftakt zu einem ganz besonderen Eröffnungsjahr des Konzerthauses Stadthalle.

„Ich freue mich sehr, dass die Heidelbergerinnen und Heidelberger am 1. Februar in ihre Stadthalle zurückkehren können, und über dieses Eröffnungsgeschenk der Familie Marguerre, der es ein großes Anliegen war, die Stadthalle als Konzerthaus in verschiedenen Nutzungen durch künstlerische Darbietungen zu erleben. Auf die Besucherinnen und Besucher warten interessante Einblicke und Informationen sowie ein attraktives Programm mit vielfältigen Angeboten“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Programmvorstellung: „Nach der Sanierung erstrahlt unsere gute Stube in neuem Glanz und präsentiert sich als ein modernes Konzerthaus, das seinen historischen Charme bewahrt hat. Mein großer Dank gilt unserem Ehrenbürger Wolfgang Marguerre. Ohne sein Engagement gemeinsam mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma wäre eine umfassende Sanierung der Stadthalle nicht möglich gewesen.“

Interessierte können zwischen folgenden vier Zeitfenstern auswählen. Diese bieten jeweils unterschiedliche Bühnenprogramme sowie einen anschließenden Rundgang (Tickets begrenzt):

• Block 1 um 9.30 Uhr: Eröffnung durch Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Familie Marguerre, Musik durch das Philharmonische Orchester Heidelberg (Wolfgang Amadeus Mozart: Ouvertüre zur Oper „Die Zauberflöte“ und zur Oper „Le nozze die Figaro“), Talk mit Mathias Schiemer (Geschäftsführer Heidelberg Marketing und Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft) und Mino Marani (Generalmusikdirektor Philharmonisches Orchester Heidelberg).

• Block 2 um 11.30 Uhr: Begrüßung, Musik durch die Heidelberger Sinfoniker (Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 49 „La passione“ und „Finale, Presto”), Talk mit Johannes Klumpp (Dirigent).

• Block 3 um 13.30 Uhr: Begrüßung, Musik durch den Heidelberger Frühling, Talk mit Thorsten Schmidt (Intendant und Geschäftsführer).

• Block 4 um 15.30 Uhr: Begrüßung, Musik durch das KlangForum Heidelberg (Schola Heidelberg unter Leitung von Ekkehard Windrich), Talk mit Dominique Mayr (Geschäftsführer).

Moderiert werden die Bühnenprogramme von Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg. In allen vier Bühnentalks darf sich das Publikum zudem auf interessante Informationen und eine filmische Überraschung zur Sanierung der Architekten Sibylle und Prof. Felix Waechter freuen. Im Anschluss besteht nebenan am Neckarlauer die Möglichkeit, sich bei Essen und Getränken zu erschwinglichen Preisen zu stärken.

Wolfgang Marguerre: „Stadthalle soll weiterhin den Bürgerinnen und Bürgern dienen“

„Die Stadthalle ist wunderschön geworden. Es ist den Architekten zusammen mit dem Denkmalschutz gelungen, die Grundkonzeption getreu dem historischen Original von 1903 wieder aufleben zu lassen. Die wiedereröffnete Stadthalle wird den kulturellen Wert Heidelbergs weiter unterstreichen. Ich wünsche mir, dass sie als Veranstaltungshaus wieder zu einem Erinnerungsort wird. Die Stadthalle soll weiterhin den Bürgerinnen und Bürgern meiner Heimatstadt Heidelberg dienen. Ein für mich essenzieller Wunsch ist es, dass dort Abiturientinnen und Abiturienten wieder ihre Abibälle feiern können, und das nicht zu überteuerten Konditionen“, sagt Wolfgang Marguerre.

„Die Vorfreude auf die Eröffnung steigt von Tag zu Tag. Gemeinsam mit den vielfältigen Nutzern der Stadthalle, die das Haus bereits vor der Sanierung bespielt haben, haben wir uns für den Eröffnungstag etwas ganz Besonderes ausgedacht. Beim Bühnenprogramm und in Führungen erleben die Besucherinnen und Besucher nicht nur die Stadthalle in neuem Glanz, sondern erhalten auch künstlerische Kostproben. Im Laufe des Jahres haben Interessierte weitere Möglichkeiten, die sanierte Stadthalle kennenzulernen“, sagte Mathias Schiemer, Geschäftsführer Heidelberg Marketing und Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft.

„Ich freue mich riesig, dass wir als Theater und Orchester Heidelberg die erste Vorstellung im Wolfgang Marguerre Saal der Stadthalle durchführen dürfen – vom Vorverkauf, über die Programmplanung bis zur Durchführung“, sagte Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg, der die Bühnenshows konzipiert hat und moderieren wird: „Das Philharmonische Orchester Heidelberg kann es kaum erwarten, nach so langer Zeit gemeinsam mit den regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzern des Hauses zum ersten Mal auf der neuen Bühne zu stehen. Gemeinsam eröffnen wir die frisch renovierte Stadthalle.“

Auf Wunsch von Wolfgang Marguerre spielt das Philharmonische Orchester Heidelberg unter Leitung seines Generalmusikdirektors Mino Marani zur Eröffnung des sanierten Konzerthauses Stadthalle gleich drei Konzerte: Für das Eröffnungskonzert am Abend des 1. Februars – hier waren Tickets über die Rhein-Neckar-Zeitung im Dezember verlost worden – und den ersten Termin des Festkonzerts zur Eröffnung „Neuer Glanz!“ am 3. Februar stehen keine Tickets mehr zur Verfügung. Daher hat das Theater einen zusätzlichen Termin angesetzt: Am Donnerstag, 5. Februar 2026, um 20 Uhr wird das Konzert „Neuer Glanz!“ ein weiteres Mal zu hören sein. Auf dem Programm stehen Mozarts Ouvertüre zu „Le Nozze de Figaro“, Brahms Violinkonzert D-Dur und Beethovens 5. Sinfonie. Karten gibt es an der Theaterkasse und online unter www.theaterheidelberg.de.

Sanierung nur dank des einzigartigen Engagements von Wolfgang Marguerre möglich

Die umfassende Sanierung der Stadthalle ist nur dank des einzigartigen Engagements des Heidelberger Ehrenbürgers Wolfgang Marguerre möglich. Gemeinsam mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma deckt er in vollem Umfang den Kostenrahmen für die Sanierung in Höhe von 57 Millionen Euro.

Die Projektleitung für die Sanierung hat die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) inne, in enger Abstimmung mit der Betreiberin Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft und dem Architektenbüro Waechter + Waechter. Mehr Information rund um die Sanierung gibt es im Internet unter www.stadthalle.heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 21:23