Grünstadt – Täterfestnahme nach Ladendiebstahl von Rasierklingen im Wert von 700 Euro

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch den 07.01.2026 gegen 15:00 Uhr begaben sich drei Männer aus Ludwigshafen am Rhein zu einem Supermarkt in der Daimlerstraße in 67269 Grünstadt. Im Markt konnte ein Ladendetektiv beobachten, wie einer der Männer aus einem Regal Rasierklingen im Wert von 700 Euro in einen mitgeführten Rucksack steckte. Als einer der Männer den Markt mit dem Rucksack ohne zu bezahlen verlassen wollte und vom Ladendetektiv angesprochen werden sollte, lief dieser Richtung Parkplatz. Der Ladendetektiv konnte nur einen der Männer bis zum Eintreffen der Polizeistreife der Polizeiinspektion Grünstadt festhalten. Die beiden anderen Männer flüchteten vom Parkplatz mit einem Pkw, zu dem kein Kennzeichen bekannt wurde. Die festgehaltene Person wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Als dieser wieder entlassen werden musste, wurde dieser von zwei Zivilstreifen observiert. Der Mann lief zum Hauptbahnhof Grünstadt und rief hier über das Handy eines Passanten seine Komplizen an, welche mit besagtem Pkw vor Ort zur Abholung erschienen. In diesem Moment griffen die Beamten zu und nahmen diese vorläufig fest. Im Rahmen der Pkw-Durchsuchung konnte unter dem Fahrersitz ein schwerer Magnet aufgefunden werden, mit welchem die Täter wohl die Diebstahlsicherungen der Rasierklingen entfernt hatten. Die Polizeibeamten konnten zudem feststellen, dass der Fahrzeugführer des Pkw unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogen-Urintest verlief positiv auf THC, dem Wirkstoff von Cannabis. Weitere Maßnahmen erfolgten auf der Polizeidienststelle. Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle

Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 13:51