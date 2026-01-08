Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Willkommensgeschenk für Familien mit neugeborenen Kindern – „Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben, den wir gerne mit einem Zeichen der Wertschätzung begleiten möchten“, so Martin Brandl, Landrat des Landkreises Germersheim. „Mit unserenaktualisierten Baby-Willkommenstaschen erleichtern wir jungen Familien ab 2026 ein klein wenig den Start in diese wundervolle und zugleich herausfordernde Zeit – und zeigen damit: Sie sind nicht allein“, ergänzt der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler. Die Leiterin des Jugendamtes, Denise Hartmann-Mohr, betont: „Das Netzwerk Frühe Hilfen bietet wertvolle und frühzeitige Unterstützung für Familien in den ersten Lebensjahren ihres Kindes. Es besteht aus vielen engagierten Akteurinnen und Akteuren, die gemeinsam Familien zur Seite stehen. Die Baby-Willkommenstaschen sind ein Willkommensgeschenk und sollen jungen Eltern zeigen: Hilfe und Angebote sind vor Ort und unkompliziert erreichbar.“

Das Netzwerk Frühe Hilfen stellt die aktualisiertenBaby-Willkommenstaschen ab 2026 zur Verfügung. Die Verteilung an

Familien mit neugeborenen Kindern erfolgt in Zusammenarbeit mit denVerbandsgemeinden und Städten. In der Regel können Eltern die Baby-Willkommenstaschen direkt in ihrer Stadt- oder Verbandsgemeindeverwaltung abholen.

„Als Netzwerk Frühe Hilfen möchten wir dazu beitragen, dass Eltern sich von Beginn an gut begleitet und wertgeschätzt fühlen. Die Taschen enthalten ein kleines Geschenk für das Neugeborene, wertvolle Informationen rund ums Elternsein, praktische Tipps für den Alltag mit einem Baby, Hinweise zu regionalen Angeboten und wichtigen Anlaufstellen sowie drei Restmüllsäcke für den Wickelalltag“, erläutert Anna Meinzer, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen.

„Darüber hinaus bietet das Netzwerk Frühe Hilfen vielfältige Unterstützung an: von Familienhebammen sowie Familien- und

Gesundheitskinderkrankenpflegerinnen bis hin zu Angeboten in den Häusern der Familie als Begegnungsstätten vor Ort“, so die

kreisangestellte Familien-Gesundheitskinderkrankenpflegerin und Koordinatorin der Familienhebammen und Familien-Gesundheitskinderkrankenpflegerinnen, Ulrike Beinhardt.

Weitere Informationen zum Netzwerk Frühe Hilfen sowie die Kontaktdaten sind auf der Website des Landkreises unter

www.kreis-germersheim.de/fruehehilfen [1] zu finden.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 20:25