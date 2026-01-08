Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal 3 Veranstaltungen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

1 – Lese-VIPs in der Stadtbücherei

2 – Lesung mit Valery Tscheplanowa

3 – Spieleabend und Pen- & Paper-Runden

1 – NEU: Die Lese-VIPs in der Stadtbücherei – Für Jugendliche ab 12 Jahren!

Die Stadtbücherei Frankenthal startet ein neues Angebot für Jugendliche: Als Lese-VIP können Interessierte ab 12 Jahren aktiv mitbestimmen, welche Bücher künftig in den Jugendbereich der Bibliothek aufgenommen werden. Bei regelmäßigen Treffen tauschen sich die Jugendlichen ab 12 Jahren in gemütlicher Runde über aktuellen Lesestoff aus, lesen Rezensionen und recherchieren im Internet zu möglichen Neuanschaffungen. Bei der Auswahl der Genres gibt es keine Grenzen: Fantasy, Mystery, Krimi, Thriller oder andere spannende Titel sind willkommen. Gemeinsam wird über die finale Buchauswahl abgestimmt, und die ausgewählten Bücher dürfen von den Lese-VIPs als Erste gelesen werden. Außerdem werden kurze Buchtipps verfasst, um Gleichaltrigen die Suche nach dem richtigen Buch zu erleichtern. Interessierte Lesebegeisterte sind herzlich willkommen! Die ersten Treffen finden am Mittwoch, 21. Januar, und am Mittwoch, 11. März, jeweils von 16:30 bis 18:00 Uhr, in der Stadtbücherei statt. Interessierte Jugendliche sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.

Um Anmeldung wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

2 – Valery Tscheplanowa liest aus ihrem Roman „Das Pferd im Brunnen“

Die Stadtbücherei Frankenthal lädt am Sonntag, 25. Januar, um 17 Uhr zu einer Lesung mit der Autorin Valery Tscheplanowa ein. Vorgestellt wird ihr Debütroman „Das Pferd im Brunnen“. Die von Friederike Appel moderierte Lesung bietet dem Publikum im Anschluss auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit der Autorin ins Gespräch zu kommen. Die Lesung ist Teil der Literaturreihe „europa_morgen_land“. Der Roman beginnt in einer kleinen Wohnung in einem russischen Kurort nahe Kasan, in dem einst Stalin seine Sommer verbrachte. In der Geschichte kehrt Walija, die schon lange in Deutschland lebt, nach dem Tod ihrer Großmutter dorthin zurück und begibt sich auf Spurensuche um zu verstehen, wo sie selbst herkommt. Sie erinnert sich an die Frauen, mit denen sie aufwuchs, grundverschieden, aber einig in ihrer Abscheu gegen jede Abhängigkeit

Valery Tscheplanowa wurde 1980 in Kasan in der damaligen Sowjetunion geboren und kam 1988 mit ihrer Mutter nach Deutschland. Heute lebt sie in Berlin und arbeitet als Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin. Die Liebe zur Sprache hat sie zum Theater geführt, besonders geprägt hat sie die Arbeit mit Frank Castorf. Später arbeitete sie am Schauspiel Frankfurt und am Residenztheater München. Sie empfing zahlreiche Auszeichnungen. Die Literaturreihe „europa_morgen_land“ ist eine Kooperation der Kulturämter Mannheim und Ludwigshafen, der Vereine KulturQuer – QuerKultur Rhein-Neckar e.V. und Kultur Rhein-Neckar e.V. sowie der Stadtbücherei Frankenthal. Im Mittelpunkt stehen Autorinnen und Autoren, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, die jedoch in deutscher Sprache schreiben. Ihre Texte beschäftigen sich auch, aber nicht ausschließlich mit Migrationsprozessen und mit Geschichten der Einwanderungsgesellschaft.

Mehr Infos: www.europamorgenland.de

Die Stadtbücherei öffnet an diesem Sonntag bereits um 16 Uhr und lädt – ganz in der Tradition eines Literaturcafés – zu Kaffee und Gebäck ein. Am Verkaufstisch der Mannheimer Buchhandlung Bender können Bücher erworben und im Rahmen der Veranstaltung von der Autorin signiert werden. Eintrittskarten sind zum Preis von 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, in der Stadtbücherei Frankenthal erhältlich.



Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr). Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.



3 – Die Welt der (Brett-)Spiele in der Stadtbücherei entdecken!

In geselliger Atmosphäre gemeinsam spielen, Neues entdecken und Spaß haben: Die Stadtbücherei Frankenthal lädt auch im neuen Jahr wieder zu ihren beliebten Spieleabenden ein. Der erste Termin findet am Mittwoch, 28. Januar von 18 bis 21 Uhr statt.

Alle sechs Wochen haben Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren die Gelegenheit, Gesellschaftsspiele aus der umfangreichen Sammlung der Stadtbücherei kennenzulernen. Über 300 Brett- und Kartenspiele stehen zur Auswahl, eigene Spiele dürfen ebenfalls gerne mitgebracht werden. Ob als Gruppe oder allein – alle Interessierten sind herzlich willkommen. Unterstützt werden die Abende von Spiele-Expertin Daniela Gehrke-Stein, die mit viel Erfahrung und Freude die Spielregeln erklärt und beim Einstieg hilft. Die Ausleihe von Brettspielen ist an diesen Abenden ebenfalls möglich.

Weitere Spieleabende finden am 11. März und 22. April statt, jeweils mittwochs von 18 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neu im Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei sind außerdem regelmäßig stattfindende Pen-&-Paper-Abende für Jugendliche ab 16 Jahren. An denselben Terminen – 28. Januar, 11. März und 22. April, jeweils von 18 bis 20:30 Uhr – tauchen die Teilnehmenden in ein fortlaufendes Fantasy-Abenteuer ein. Mit Stift, Papier und Würfeln ausgestattet, stellen sie sich gemeinsam kniffligen Aufgaben und treffen Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen. Bei Pen & Paper Spielen handelt es sich um eine Art fiktives Rollenspiel. Das Geschehen wird von einem Spielleiter oder einer Spielleiterin bestimmt und maßgeblich von den Handlungen und Entscheidungen der Mitspielenden gelenkt. Die Veranstaltung ist für Neulinge geeignet. Eigene Würfel können, müssen aber nicht mitgebracht werden. An den Terminen wird ein fortlaufendes Abenteuer gespielt. Eine Anmeldung ist daher für alle drei Termine gültig und ab sofort bis zum 23. Januar möglich.

Der Eintritt ist frei.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr). Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 14:22