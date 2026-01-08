Frankenthal – Gute Nachrichten für Verbraucher: Stadtwerke Frankenthal senken Strom- und Gaspreise

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stadtwerke Frankenthal sowie ihre angeschlossenen Betriebsführungen – Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim, Elektrizitätsgenossenschaft Dirmstein eG und E-Werk Gerolsheim – geben bekannt, dass zum 1. März 2026 die Preise in der Strom-Grundversorgung angepasst werden. Grund für die Senkung sind sinkende Beschaffungskosten und reduzierte Netznutzungsentgelte, die eine Verringerung des Arbeitspreises ermöglichen.

Die Höhe der Preissenkung hängt vom individuellen Vertrag der Kundinnen und Kunden ab. Die Anpassung erfolgt bewusst etwas später als bei anderen Energieversorgern, bringt jedoch keinen Nachteil für die Kundinnen und Kunden: Die Senkung fällt etwas stärker aus, um die zwei Monate auszugleichen. Mit dieser Entscheidung haben die Stadtwerke die endgültigen Netzentgelte und Umlagen für 2026 abgewartet, um eine verlässliche Kalkulation sicherzustellen.

Auch im Bereich Gas können die Stadtwerke Frankenthal und die Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim eine Preisreduzierung ankündigen. Hintergrund ist die Abschaffung der Gasspeicherumlage zum 1. Januar 2026, die der Gesetzgeber im November 2025 beschlossen hat. Diese Entlastung wird vollständig an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Dennoch fällt die Preisreduzierung insgesamt geringer aus, da gleichzeitig steigende gesetzliche Umlagen, höhere Netzentgelte sowie der ab Januar 2026 geltende CO₂-Preis berücksichtigt werden müssen.

