Edenkoben – Spielen, Erfahren, Erleben – SWFV bietet Fortbildungen an Kitas an

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Südwestdeutschen Fußballverband wendet sich auch in diesem Jahr mit der Fortbildung „Spielen – Erfahren – Erleben“ an Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und auch Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus Vereinen, die im Kindergarten ein ballorientiertes Bewegungsangebot für Vorschulkinder (Fünf- bis Sechsjährige)

durchführen möchten. Die Veranstaltungen sind kostenlos; zudem erhalten die Teilnehmer Ballmaterial sowie Fortbildungsbroschüren. Gerade in dieser Altersgruppe spielt Bewegung beim Lernen eine zentrale Rolle: Kinder wollen spielerisch entdecken, sollen Körper und Umwelt auf vielseitige Weise erfahren und einzigartige Erlebnisse aus den Spielstunden mitnehmen. Fantasievolle und abwechslungsreiche

Spielstunden sprechen dabei den motorischen, sozialen, kognitiven sowie den psychisch-emotionalen Entwicklungsbereich der Kinder an.

Kinder tauchen in neue Welten ein

Vom „Zwergenland“, „über die Wolken“ bis hin „auf eine Insel“ – die Kinder tauchen in immer wieder neue Welten ein und entwickeln dabei mehr oder weniger unbewusst Spaß an der Bewegung. Bälle kommen in unterschiedlichsten Formen und Variationen zum Einsatz

und verstärken durch ihren hohen Aufforderungscharakter die Freude an der Bewegung. Präsentiert wird im Rahmen der kostenlosen Fortbildung eine Vielzahl praxiserprobter, innovativer Spielstunden. Sie funktionieren mit verschiedenen Gruppengrößen, in kleinen Bewegungsräumen oder auf dem Außengelände.

Die Fortbildungen finden direkt vor Ort in den interessierten Kitas im Bewegungsraum, Turnhalle oder einfach in einem Gruppenraum mit den Erzieher/innen statt; Termine flexibel je nach Absprache. Weitere Informationen erhalten interessierte Kitas beim SWFV unter 06323 – 94 93 660 oder per Mail an oliver.herrmann@swfv.de.

Quelle

Oliver Herrmann

– Geschäftsführer FRV „Südwest“

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2026, 10:05