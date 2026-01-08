Eberbach – Leseclub für Erwachsene

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Teilnehmer des Leseclubs für Erwachsene unter der Leitung von Frau Rena Ott-Seidel treffen sich am Donnerstag, 15. Januar 2026, um 15:30 Uhr auf der Empore vor der Stadtbibliothek Eberbach. Besprochen wird das Buch „22 Bahnen“ von Caroline Wahl.

Zum Buch:

Tilda lebt mit ihrer kleinen Schwester und der alkoholabhängigen Mutter in einer Kleinstadt. Die Freunde sind weggezogen, aber sie bleibt. Irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen und die Verantwortung tragen. Dann bekommt sie die Möglichkeit einer Promotion in Berlin; und sie trifft auf Viktor. Alles könnte gut werden, doch zu Hause gerät die Situation außer Kontrolle.

