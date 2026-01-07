Worms – Schwerer Verkehrsunfall : LKW erfasst Fußgängerin auf Zebrastreifen

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 07.01.2026 kam es gegen 12:24 Uhr im Kirschgartenweg in Worms zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fußgängerin.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer den Kirschgartenweg aus Richtung Kreisverkehr Alzeyer Straße kommend in Fahrtrichtung Monsheimer Straße. Zeitgleich überquerte eine 80-jährige Fußgängerin den Kirschgartenweg über den dortigen Fußgängerüberweg. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der LKW die Frau auf dem Zebrastreifen.

Die 80-Jährige erlitt dabei mutmaßlich schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Zur Klärung der Unfallursache hat die zuständige Ermittlungsbehörde einen Sachverständigen beauftragt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de

übermittelt werden.

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 15:52