Esel in der Nacht
07.01.2026, 9:43 Uhr

Worms – Drei Esel auf nächtlicher Landpartie – Polizei sorgt für sicheres Ende

Esel in der NachtWorms – Oberwiesen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem ungewöhnlichen, aber zugleich heiteren Einsatz kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: Drei Esel hatten offenbar Fernweh und machten sich in Oberwiesen selbstständig auf den Weg.

Esel in der Nacht Polizei

Die tierischen Ausreißer nutzten die Landstraße in Richtung Kirchheimbolanden für ihre nächtliche Wanderung. Erst der Anblick eines Streifenwagens brachte die Tiere zur Vernunft – die spontane Tour wurde kurzerhand beendet.

Gemeinsam mit den Besitzern gelang es den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, die Esel nach kurzer fußläufiger Verfolgung wieder einzufangen. Dank des schnellen Eingreifens blieb der Ausflug folgenlos: Weder kam es zu einem Unfall noch zu Sachschäden.

So endete die nächtliche Eskapade der Esel ebenso sicher wie glimpflich – und sorgte bei allen Beteiligten für ein kleines Schmunzeln.

Quelle: MRN-News / Polizei Worms

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 09:43

      Viernheim – Hundesteuer wurde zum Jahreswechsel planmäßig angepasst

    • Viernheim – Hundesteuer wurde zum Jahreswechsel planmäßig angepasst
      Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Zweite Stufe der beschlossenen Erhöhung tritt in Kraft INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Seit dem 1. Januar 2026 gelten in Viernheim neue Hundesteuersätze. Für einen Hund beträgt die Steuer nun 96 Euro jährlich, für als gefährlich eingestufte Hunde 480 Euro. Die Anpassung geht auf einen Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Dezember 2023 zurück und ... Mehr lesen»

      • Neustadt – Wohnungseinbruch : Täter stehlen vierstelligen Bargeldbetrag

    • Neustadt – Wohnungseinbruch : Täter stehlen vierstelligen Bargeldbetrag
      Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. In Neustadt kam es am Dienstagmorgen, 6. Januar 2026, zu einem Wohnungseinbruch in der Kurt-Schumacher-Straße. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 10.00 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Bargeldbetrag ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Kinderschutzbund Lu: Ein herzliches Dankeschön für die Erfüllung der Weihnachtswünsche

    • Ludwigshafen – Kinderschutzbund Lu: Ein herzliches Dankeschön für die Erfüllung der Weihnachtswünsche
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Auch dieses Jahr war die Weihnachtswunschzettel-Aktion, die bereits zum 20. Mal stattfand, ein voller Erfolg. „Unsere Weihnachtswunschaktion ist längst Tradition und viele Bürgerinnen und Bürger freuen sich im Vorfeld genauso darauf wie alle Beteiligten des Kinderschutzbundes. Weil der Zuspruch so groß war, konnten dieses Jahr über 700 Wünsche von Kindern und ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Glückliche Meldung von der Polizei – Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

    • Ludwigshafen – Glückliche Meldung von der Polizei – Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten aufgefunden
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die bange Suche nach einem vermissten 13-jährigen Jungen aus Ludwigshafen hat ein glückliches Ende genommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte der Jugendliche wohlbehalten im Stadtgebiet angetroffen werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Junge war seit dem 5. Januar 2026 als vermisst gemeldet worden. In den vergangenen Stunden hatten zahlreiche ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Anzeige – Optik Adam bietet Service-Kontinuität nach Schließung von Augenoptik Hopfe

    • Ludwigshafen – Anzeige – Optik Adam bietet Service-Kontinuität nach Schließung von Augenoptik Hopfe
      Ludwigshafen / Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der Schließung des Augenoptik-Fachgeschäfts Augenoptik Hopfe hat Optik Adam eine Lösung geschaffen, um Kundinnen und Kunden weiterhin bei bestehenden Garantieansprüchen zu unterstützen. Garantieansprüche ehemaliger Kunden von Augenoptik Hopfe werden künftig bei Optik Adam unbürokratisch abgewickelt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Uns war wichtig, den Menschen hier vor Ort eine verlässliche ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Gottesdienst, Rathaussturm und gemütliches Beisammensein Frankenthaler Karnevalsvereine laden ein zum Neujahrsempfang

    • Frankenthal – Gottesdienst, Rathaussturm und gemütliches Beisammensein Frankenthaler Karnevalsvereine laden ein zum Neujahrsempfang
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Frankenthal startet närrisch ins Jahr 2026: Am Samstag, 10. Januar, übernehmen die Frankenthaler Narren traditionell um 11.11 Uhr vor dem Haupteingang des Rathauses die Macht in der Stadt. In diesem Jahr trägt der Frankenthaler Carneval Verein von 1820 (FCV) die Würde und Bürde des Stadtschlüsselvereins. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Närrisches Programm: Gottesdienst ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Betrug über Social Media: 49-Jährige aus Ludwigshafen verliert rund 2.700 Euro

    • Ludwigshafen – Betrug über Social Media: 49-Jährige aus Ludwigshafen verliert rund 2.700 Euro
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 49 Jahre alte Frau aus Ludwigshafen ist Opfer eines Betrugs über soziale Netzwerke geworden. Wie die Polizei mitteilt, erstattete die Geschädigte am 25. Dezember 2025 Anzeige, nachdem sie über ein gefälschtes Social-Media-Profil einer bekannten Drogeriekette mehrere Produkte online bestellt hatte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach der zunächst geleisteten Bezahlung forderte der ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Polizei setzt Taser gegen 41-Jährigen ein

    • Ludwigshafen – Polizei setzt Taser gegen 41-Jährigen ein
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Montag auf Dienstag (05./06. Januar 2026) kam es in der nördlichen Ludwigshafener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Taser eingesetzt werden musste. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 1 Uhr alarmierte eine 32-jährige Frau die Polizei, da ihr Ex-Ehemann in ihrer Wohnung randalierte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ... Mehr lesen»

      • Neujahrsempfang Mannheim 2026: Menschen, Mut und Ideen im Fokus

    • Neujahrsempfang Mannheim 2026: Menschen, Mut und Ideen im Fokus
      Mannheim startet traditionell am 6. Januar mit seinem Neujahrsempfang ins neue Jahr. Unter dem Motto „Mannheim: Menschen. Mut. Ideen.“ hat die Stadtgesellschaft im Rosengarten zusammengefunden, um Engagement, Innovationskraft und Gemeinschaftsgeist zu würdigen. Ziel des diesjährigen Neujahrsempfangs ist es, Menschen, Initiativen, Ideen und Projekte vorzustellen, die zeigen, dass auch in herausfordernden Zeiten mit Mut und Tatkraft ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – David Guthier in Vorstand der Krankhausgesellschaft Rheinland-Pfalz berufen

    • Ludwigshafen – David Guthier in Vorstand der Krankhausgesellschaft Rheinland-Pfalz berufen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. David Guthier, seit Januar 2026 Dezernent für Soziales und Integration der Stadt Ludwigshafen, wurde in den Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz berufen. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. Guthier wurde vom Städtetag Rheinland-Pfalz in das Gremium berufen. Er ist zudem Mitglied im Gesundheitsausschuss des ... Mehr lesen»

