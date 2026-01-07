Worms – Oberwiesen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem ungewöhnlichen, aber zugleich heiteren Einsatz kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: Drei Esel hatten offenbar Fernweh und machten sich in Oberwiesen selbstständig auf den Weg.

Die tierischen Ausreißer nutzten die Landstraße in Richtung Kirchheimbolanden für ihre nächtliche Wanderung. Erst der Anblick eines Streifenwagens brachte die Tiere zur Vernunft – die spontane Tour wurde kurzerhand beendet.

Gemeinsam mit den Besitzern gelang es den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, die Esel nach kurzer fußläufiger Verfolgung wieder einzufangen. Dank des schnellen Eingreifens blieb der Ausflug folgenlos: Weder kam es zu einem Unfall noch zu Sachschäden.

So endete die nächtliche Eskapade der Esel ebenso sicher wie glimpflich – und sorgte bei allen Beteiligten für ein kleines Schmunzeln.

Quelle: MRN-News / Polizei Worms

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 09:43