Weinheim – PKW steht in Vollbrand – Feuerwehr Weinheim löscht Fahrzeugbrand

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Mittwochabend wurde die Feuerwehr Weinheim zu einem Fahrzeugbrand im Brunnweg Gewann Hammelsbrunnen alarmiert. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Weinheim. [RM] Heute um 17 Uhr kam es aus bislang ungeklärter parallel zum Brunnenweg im Gewann Handelsbrunnen zu einem PKW Brand. Das Fahrzeug stand auf einem Feld neben der Straße. Die Feuerwehr Weinheim wurde mit der Abteilung Stadt alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs stand der Kombi bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte das Fahrzeug beim Eintreffen der Brandschützer vollständig erfasst.





Die Insassen hatten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Sie wurden an der Einsatzstelle durch die Polizei betreut. Ein Trupp unter Atemschutz begann umgehend mit den Löschmaßnahmen über das erste Rohr. Parallel sicherten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle ab und leuchteten diese aus. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte.



Zur Sicherstellung der Wasserversorgung sowie zur Bereitstellung weiterer Einsatzkräfte rückte ein weiteres Feuerwehrfahrzeug nach. Nach dem Ablöschen kontrollierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera und führten notwendige Nachlöscharbeiten durch, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Ein weiteres Fahrzeug brachte

Wechselkleidung für die eingesetzten Atemschutzgeräteträger an die Einsatzstelle und kümmerte sich um den Abtransport der benutzten Gerätschaften. Nach einer Stunde konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizei Weinheim. Verletzt wurde niemand.

Quelle Foto/Text Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 19:31