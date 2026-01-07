Herxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 7. Januar 2025, kam es gegen 15:35 Uhr auf der Straße Am Kleinwald zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW war in östlicher Richtung unterwegs, als er während eines Gesprächs mit seiner Beifahrerin offenbar unaufmerksam wurde und in den Gegenverkehr geriet.

Dort kollidierte er frontal mit dem Hyundai einer 23-jährigen Fahrerin. Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Der 59-jährige VW-Fahrer sowie ein 30-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Am Kleinwald vollständig gesperrt. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen gab es nach Angaben der Polizei jedoch nicht. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 22:39