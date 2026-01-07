Rhein-Pfalz-Kreis – Segen für das Jahr 2026: Sternsinger besuchen die Kreisverwaltung



Rhein-Pfalz-Kreis / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Singen für den guten Zweck: Die Sternsinger der Pfarrei Hl. Christophorus Waldsee haben heute die Kreisverwaltung besucht und den Segen für das Jahr 2026 mitgebracht. Landrat

Volker Knörr empfing Caspar, Melchior und Balthasar sowie die Sternträgerin im Kreishaus, die von den Betreuern Jonas Stalla und Lara Biello begleitet wurden. Die Sternsinger aus Limburgerhof sangen dabei Lieder, unterhielten sich mit dem Landrat über die Aktion und sammelten Spenden für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Zum Dank für ihren Einsatz gab’s vom Landrat nicht nur eine Spende für diesen guten Zweck, sondern auch eine kleine Aufmerksamkeit für die Sternsinger selbst.

Die Aktion Dreikönigssingen wird vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisiert. Die diesjährige Aktion stellt unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ das Thema Kinderarbeit in den Vordergrund. So setzen sich Sternsinger-Partnerorganisationen in Bangladesch dafür

ein, Kinder aus Arbeitsverhältnissen zu befreien und ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen.

Mit den gesammelten Sternsinger-Spenden werden diese Organisationen sowie weitere Hilfsprojekte für Kinder in rund hundert Ländern weltweit unterstützt.

Weitere Informationen und Materialien zur bundesweiten Aktion Dreikönigssingen sind unter www.sternsinger.de abrufbar

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 15:59