Rhein-Pfalz-Kreis – Grabschändungen in Limburgerhof: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung auf Friedhof

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Friedhof in Limburgerhof kam es seit Weihnachten zu mehreren Fällen von Diebstahl und Sachbeschädigung an Gräbern. Nach Angaben der Polizei wurden Grabgegenstände durch bislang unbekannte Täter entwendet oder beschädigt. Ein Mitarbeiter des Friedhofs informierte die Polizei am Dienstag über die Vorfälle.

Aufgrund der derzeit schneebedeckten Gräber ist es aktuell nicht möglich, alle betroffenen Grabstätten eindeutig festzustellen. Die Polizei bittet daher Angehörige und Grabnutzungsberechtigte, ihre Gräber zu überprüfen und sich bei festgestellten Beschädigungen oder fehlenden Gegenständen umgehend zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 entgegen. Alternativ können Informationen auch per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de übermittelt werden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, um die Taten aufzuklären.

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 16:11