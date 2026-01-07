Neustadt – Wohnungseinbruch : Täter stehlen vierstelligen Bargeldbetrag

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. In Neustadt kam es am Dienstagmorgen, 6. Januar 2026, zu einem Wohnungseinbruch in der Kurt-Schumacher-Straße. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 10.00 Uhr.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neustadt zu melden.

Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 09:18