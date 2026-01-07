Mannheim – Anzeige – Premium Lounge : Conceptstore und Restaurant nach Urlaub wieder geöffnet

Mannheim / Mannheim-Lindenhof. Nach der Urlaubspause hat die Premium Lounge in Mannheim wieder ihre Türen geöffnet und lädt Besucherinnen und Besucher zum Entdecken und Genießen ein. In der Steubenstraße 44 präsentiert sich der außergewöhnliche Conceptstore auf dem Lindenhof mit einem einzigartigen Mischkonzept aus Accessoires, exklusiver Einrichtung, Kunst und einem bemerkenswerten Restaurant.

Auf zwei Etagen und rund 400 Quadratmetern zeigt die Premium Lounge eindrucksvoll, wie exklusives Wohndesign, zeitgenössische Kunst und Gastronomie zu einem ganzheitlichen Erlebnis verschmelzen. Der Mannheimer Conceptstore gilt als inspirierender Treffpunkt für alle, die Wert auf stilvolle Wohnkultur und feinsinnige Kulinarik legen.

Die Premium Lounge: ein Ort, an dem Design, Genuss und Atmosphäre sensibel aufeinander abgestimmt sind. Damit bleibt die Premium Lounge ein besonderes Highlight im Stadtteil Lindenhof und ein echtes Erlebnis für Mannheim.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag 17.00 bis 23.00 Uhr

Küche:

Dienstag bis Samstag 17.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag und Montag geschlossen

www,premium-lounge-konzept.de

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 16:32