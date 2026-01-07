Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagabend, 6. Januar 2026, kam es gegen 19 Uhr auf dem Berliner Platz zu Streitigkeiten zwischen insgesamt sechs Personen. Nach Angaben der Polizei ist bislang unklar, aus welchem Grund es zu der Auseinandersetzung kam.

Die Polizei war schnell vor Ort, um die Situation zu beruhigen und eine weitere Eskalation zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen einen 40-jährigen Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Sachbeschädigung vorlag. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die übrigen beteiligten Personen erhielten einen Platzverweis.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 16:36