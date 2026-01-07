Ludwigshafen – Kinderschutzbund Lu: Ein herzliches Dankeschön für die Erfüllung der Weihnachtswünsche

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Auch dieses Jahr war die Weihnachtswunschzettel-Aktion, die bereits zum 20. Mal stattfand, ein voller Erfolg. „Unsere Weihnachtswunschaktion ist längst Tradition und viele Bürgerinnen und Bürger freuen sich im Vorfeld genauso darauf wie alle Beteiligten des Kinderschutzbundes. Weil der Zuspruch so groß war, konnten dieses Jahr über 700 Wünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllt werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die sich an unserer Weihnachtswunschzettel-Aktion beteiligt haben und damit vielen Kindern zu Weihnachten eine große Freude gemacht haben!“ so Marion Schneid, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ludwigshafen, „Die Freude ist auch bei uns. Es ist einfach schön, liebevoll eingepackte Geschenke entgegennehmen zu dürfen, verbunden mit vielen netten Gesprächen und dem Gefühl, dass Helfen und Unterstützen auch dann noch im Vordergrund stehen, auch wenn man selbst gerade sparen muss.“

Durch die Kooperation und tolle Unterstützung der Rhein-Galerie, insbesondere durch den Center-Manager Herrn Steidl, konnten wie immer die Weihnachtsbäume zum Aufhängen der Wunschzettel genutzt und die Geschenke gesammelt und gerichtet werden. Das erleichterte die logistischen Herausforderungen enorm.

„Wir sind sehr dankbar, dass unsere Aktion durch das Zusammenspiel aller Unterstützer, insbesondere der RheinGalerie, schon zum 20. Mal so toll umsetzbar war!“, freut sich Marion Schneid.

Neben der Weihnachtswunschzettel-Aktion hat der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Ludwigshafen viele weitere Aufgaben und Projekte, bei denen es der finanziellen Unterstützung bedarf. Auch werden immer ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht.

Kontakt:

Marion Schneid (1. Vorsitzende); Deutscher Kinderschutzbund OV Ludwigshafen e.V.

Deutscher Kinderschutzbund OV Ludwigshafen; Spendenkonto bei der Sparkasse Vorderpfalz; IBAN: DE 88 5455 0010 000 9012 98 BIC: LUHSDE6AXXX

www.kinderschutzbund-ludwigshafen.de

Quelle Deutscher Kinderschutzbund

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 09:13