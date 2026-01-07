Ludwigshafen – Gute Vorsätze – das ganze Jahr über! Die Sparkasse Vorderpfalz zahlt fünf Euro pro Jugendsportabzeichen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Junge Leute sollen Spaß am Sport haben! Das hat sich die Sparkasse Vorderpfalz auf die Fahne geschrieben und deshalb die Jugendsportabzeichen-Aktion ins Leben gerufen. Das Ziel:

Alle Schulen und Vereine, deren Schülerinnen und Schüler bzw. Sportvereinsmitglieder bis zum achtzehnten Lebensjahr in 2025 ihr Sportabzeichen in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis abgelegt haben, werden von uns mit fünf Euro pro Abzeichen belohnt. Dieses Geld wird dann zum Beispiel für die Anschaffung neuer Sportgeräte verwendet.

Der Weg dahin – ganz einfach:

Verantwortliche Lehrerinnen und Lehrer sowie Vereinsvorstände können ihre Schule oder ihren Verein noch bis zum 31.03.2026 für die Jugendsportabzeichen-Aktion 2025 unter

https://www.sparkasse-vorderpfalz.de/jugendsportabzeichen registrieren. Eine Nennung der Anzahl der abgelegten Jugendsportabzeichen ist nicht erforderlich; diese wird uns im Frühjahr 2026 vom Landessportbund mitgeteilt. Die Auszahlung der Spendenbeträge erfolgt dann ab September/Oktober 2026, wenn pro teilnehmendes Institut (Schule oder Verein) mindestens fünf Jugendsportabzeichen abgelegt wurden.

Wer für 2026 mit dabei sein möchte, kann sich natürlich ebenfalls jetzt schon anmelden!

Kurzer Rückblick: Das Jahr 2024 war ein sportliches!

4.674 junge Leute aus der Region haben sich bei der Jugendsportabzeichen-Aktion der Sparkasse Vorderpfalz richtig ins Zeug gelegt! Sie haben nicht nur ihre Fitness verbessert, sondern gleichzeitig auch noch Spenden für ihre Schulen und Vereine gesammelt. Am Ende kamen stolze 23.370 Euro zusammen! Den größten Anteil schnappte sich erneut die Stadt Speyer, deren Schulen und Vereine insgesamt 11.890 Euro einstreichen konnten. Auch Schifferstadt (3.705 Euro), Ludwigshafen (1.180 Euro) und der Rhein-Pfalz-Kreis (3.340 Euro) haben mit viel Engagement und Sport eine ordentliche Summe erzielt.

Fitness macht auch finanziell fit

Alexander Jusmann, Leiter Marketing und Kommunikation, erklärt dazu: „Es macht uns sehr stolz, dass wir durch das gesamte Jahr 2024 wieder so viele junge Menschen motivieren konnten, sich sportlich zu betätigen und freuen uns zu sehen, wie aktiv die Teilnahme in 2025 war. Mit den Geldern können Schulen und Vereine in neue Sportgeräte investieren und mehr sportliche Aktivitäten vor Ort anbieten. Auf diese Weise können noch mehr Menschen davon profitieren. Als Sparkasse Vorderpfalz sind wir Teil der Region, und da ist es uns eine Herzensangelegenheit, Projekte zu unterstützen, die – im wahrsten Sinne des Wortes – etwas bewegen,“ so Jusmann weiter.

Bildunterschrift: Die Sparkasse Vorderpfalz unterstützt den Jugendsport in der Region und fördert jedes abgelegte Jugendsportabzeichen mit fünf Euro.

Foto: © S-Com

Quelle Sparkasse VOrderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 16:18