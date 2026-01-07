Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die bange Suche nach einem vermissten 13-jährigen Jungen aus Ludwigshafen hat ein glückliches Ende genommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte der Jugendliche wohlbehalten im Stadtgebiet angetroffen werden.

Der Junge war seit dem 5. Januar 2026 als vermisst gemeldet worden. In den vergangenen Stunden hatten zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung sowie die öffentliche Fahndung Hoffnung auf eine schnelle Klärung geweckt. Nun steht fest: Dem 13-Jährigen geht es gut.

Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung mit sofortiger Wirkung zurückgenommen. Gleichzeitig bitten die Ermittler die Medien – insbesondere Online-Portale und soziale Netzwerke –, das veröffentlichte Foto des Jugendlichen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes umgehend zu entfernen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 08:42