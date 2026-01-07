Ludwigshafen – Feierlicher Neujahrsempfang: Prof. Dr. Klaus Blettner offiziell als Oberbürgermeister eingeführt

Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem festlichen Neujahrsempfang und einer feierlichen Zeremonie hat die Stadt Ludwigshafen am Mittwochabend, 7. Januar 2026, ihren neuen Oberbürgermeister offiziell in sein Amt eingeführt. Prof. Dr. Klaus Blettner übernahm im traditionsreichen Pfalzbau vor zahlreichen Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft die Amtsgeschäfte.

Amtseinführung im Zeichen von Tradition und Aufbruch

Pünktlich um 18 Uhr begann die Veranstaltung, die den Neujahrsempfang der Stadt mit der offiziellen Amtseinführung des neuen Stadtoberhauptes verband. In seiner Funktion tritt Prof. Dr. Klaus Blettner die Nachfolge von Jutta Steinruck an und übernimmt künftig die Verantwortung für die Geschicke der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz.

Ein fester Bestandteil des Ludwigshafener Neujahrsempfangs durfte auch in diesem Jahr nicht fehlen: Die Übergabe der traditionellen Neujahrsbrezel. Das symbolträchtige Gebäck steht seit Jahrzehnten für Glück, Zusammenhalt und einen gelungenen Start ins neue Jahr – Werte, die auch die kommende Amtszeit prägen sollen.

Ein ausführlicher Video-Beitrag folgt in Kürze

Fotogalerie:











Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 20:02