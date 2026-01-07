Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es gibt einige weit verbreitete Irrtümer und Fehlvorstellungen im Erbrecht, die zu unerwünschten Folgen sowohl in tatsächlicher als auch in steuerlicher Hinsicht führen können. Der Vortrag der Rechtsanwältin Dr. Bettina Gerlitz am Donnerstag, 15. Januar, 19.30 Uhr geht auf die häufigsten dieser oft folgenreichen Irrtümer ein und weist auf alternative Gestaltungsmöglichkeiten hin. Eine Anmeldung ist bis 13. Januar bei der Volkshochschule Heidelberg unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de erforderlich.
Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 21:30