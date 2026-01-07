Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg erweitert ihr digitales Serviceangebot: Ab Montag, 12. Januar 2026, können Bürgerinnen und Bürger Beratungstermine beim Amt für Baurecht und Denkmalschutz bequem online buchen. Möglich wird dies über das städtische Online-Terminbuchungssystem unter tevis-online.heidelberg.de.

Bauberatung in Präsenz und digital möglich

Über die Onlinebuchung lassen sich Termine für Bauberatungen und Baulastunterzeichnungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Kompetenzzentrums reservieren. Neu ist zudem, dass im Rahmen einer sogenannten Multi-Channel-Strategie erstmals auch digitale Beratungstermine vereinbart werden können. Damit ergänzt die Stadt Heidelberg die bestehenden Angebote aus telefonischer Beratung und persönlichen Gesprächen vor Ort.

Das neue Angebot erleichtert es Bürgerinnen und Bürgern, sich frühzeitig und unkompliziert zu informieren – etwa zu Fragen der Bebaubarkeit von Grundstücken, zu baurechtlichen Verfahren oder zu den nächsten Schritten vor der Antragstellung. Ziel ist es, Wege zu verkürzen, Wartezeiten zu reduzieren und den Service insgesamt noch nutzerfreundlicher zu gestalten.

Das Terminbuchungssystem der Stadt Heidelberg ist online unter tevis-online.heidelberg.de aufrufbar.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2026, 21:44