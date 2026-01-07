Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg beginnt – bei passenden Witterungsbedingungen – am Montag, 12. Januar 2026, mit den Arbeiten zur Umgestaltung der Kleingemünder Straße im Stadtteil Ziegelhausen. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich Ende März 2026. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, die Verkehrssicherheit zu verbessern und eine sanfte Verkehrsberuhigung herbeizuführen.

Bei den bereits Anfang Dezember 2025 angekündigten Aufwertungsarbeiten werden unter anderem die Entsiegelung und Begrünung durch zwölf neue Pflanzbeete und die Pflanzung von vier neuen Bäumen umgesetzt. Zusätzlich werden elf neue Fahrradanlehnbügel aufgestellt. Damit wird die Straße aufgewertet und der Aufenthalt dort attraktiver.

Während der Bauzeit kommt es zu Einschränkungen bei der Nutzung des Straßenraums und der Parkplätze. Die Straße bleibt grundsätzlich passierbar, die Geschäfte sind weiterhin erreichbar. Der Parkplatz zwischen den Hausnummern 17 und 19 dient als Lagerfläche und steht in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Es bleiben voraussichtlich 17 Parkplätze erhalten.

Die Umsetzung geht auf einen Beschluss des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität (AKUM) vom 14. Mai 2025 zurück.

Quelle: Stadt Heidelberg

