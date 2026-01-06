Viernheim – Kostenloser Vortrag informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer entscheidet, wenn ich es nicht mehr kann?

Kostenloser Vortrag informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Am Freitag, 23. Januar, um 17 Uhr, findet im Ratssaal des Alten Rathauses, Kettelerstraße 3, ein kostenloser Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung statt. Veranstaltet wird der Informationsabend im Rahmen der städtischen Kampagne „halloAlter“ vom Viernheimer Hospizverein e.V. in Kooperation mit dem St. Josef Krankenhaus unterstützt durch das städtische SeniorenBüro. Einlass ist ab 16:45 Uhr, der Zugang ist barrierefrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jetzt vorsorgen, damit andere nicht entscheiden müssen

Der Vortrag wird vom Hospizdienst „PaHoRi Bürstadt“ gehalten und gibt leicht verständlich, praxisnah und mit vielen Beispielen aus dem Alltag einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der persönlichen Vorsorge: Wer darf Entscheidungen treffen, wenn ich selbst dazu nicht mehr in der Lage bin? Welche Inhalte gehören in eine Vorsorgevollmacht? Was unterscheidet sie von einer Patientenverfügung? Und wie kann ich sicherstellen, dass meine Wünsche respektiert werden – auch in medizinischen oder rechtlichen Ausnahmesituationen? Volljährige Personen gelten in Deutschland als geschäftsfähig – doch ohne eine entsprechende Vollmacht dürfen selbst enge Angehörige oder Ehepartner nicht automatisch handeln. Eine plötzliche Erkrankung, ein Unfall oder eine vorübergehende Handlungsunfähigkeit kann jeden treffen. Eine Vorsorgevollmacht sorgt dafür, dass im Ernstfall eine Vertrauensperson im eigenen Sinne entscheiden und handeln kann – etwa gegenüber Ärztinnen und Ärzten, Banken, Behörden oder Vermietern.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte jeden Alters, die sich rechtzeitig mit dem Thema befassen und für den Ernstfall vorsorgen möchten. Denn wer informiert ist und frühzeitig Verantwortung übernimmt, schützt nicht nur sich selbst, sondern entlastet auch seine Angehörigen nachhaltig.

Im Rahmen der Kampagne „halloAlter“ sind noch weitere Veranstaltungen geplant, die regelmäßig auf dem städtischen Homepage zur Kampagne unter www.viernheim.de/halloalter oder auf der ViernheimApp im Menüpunkt „Stadtleben“ veröffentlicht werden.

Quelle Stadt Viernehim

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 09:38