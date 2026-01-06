SÜW – Winterwetter führt zu Ausfällen bei der Abfallabfuhr – Nachleerungen geplant



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Die anhaltende winterliche Witterung mit Eis, Schnee und Glätte macht zahlreiche Straßen auch im

Landkreis Südliche Weinstraße für Müllfahrzeuge unbefahrbar.

Dadurch kommt es aktuell zu Ausfällen bei der Leerung von Restmüll-, Bio- und Papiertonnen sowie bei der Abholung der gelben

Wertstoffsäcke. Darauf weist der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße

(EWW) hin.

Bürgerinnen und Bürger im Landkreis werden gebeten, nicht geleerte Behältnisse und nicht abgeholte

Wertstoffsäcke bis Freitagnachmittag, 9. Januar, stehen zu lassen. Das vom EWW beauftragte

Entsorgungsunternehmen REMONDIS wird dort nachfahren, wo es zeitlich und unter den jeweiligen

Straßen- und Witterungsbedingungen möglich ist.

Bis dahin nicht nachgeholte Abholungen werden bei der nächsten regulären Tour als sogenannte

Beistellungen mitgenommen. Restmüll kann dabei in neutralen Säcken verpackt beigestellt werden.

Wichtig ist, dass keine Wertstoffsäcke zur Sammlung von Restmüll verwendet werden. Bioabfall wird als

Beistellung mitgenommen, wenn er in Papiersäcke oder Kartons verpackt ist. Nicht abgeholte gelbe

Wertstoffsäcke sollen bitte bis zum nächsten Abholtermin aufbewahrt und dann zusätzlich bereitgestellt

werden. Da die Papiertonnen nach Möglichkeit zusätzlich in der Woche vom 12. bis 16. Januar geleert

werden, sollten die Tonnen daher auch in dieser Woche weiterhin bereitstehen.

Warum die Abfallabfuhr ausfällt

„Die speziellen Bauarten der Müllfahrzeuge unterscheiden sich erheblich von herkömmlichen Lkw, was

ihre Handhabung unter winterlichen Bedingungen deutlich erschwert“, erklärt EWW-Werkleiter Rolf

Mäckel. Die Fahrer müssten jeweils entscheiden, ob eine Straße sicher befahrbar sei. Das beauftragte

Entsorgungsunternehmen REMONDIS arbeite daran, die Auswirkungen möglichst gering zu halten,

betont Mäckel.

Bei Rückfragen stehen die Abfallberaterinnen und -berater des EWW gern zur Verfügung, per Telefon

unter 06341 940-429, -428 oder -420 sowie per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstrasse

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 18:29