SÜW – Anmeldungen in den weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße – Termine und weitere Infos

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Kinder, die mit Erfolg die vierte Klasse einer Grundschule besucht haben, werden in die fünfte Klasse
einer weiterführenden Schule aufgenommen.
Nach Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Ende Januar finden zeitnah die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße
für das Schuljahr 2026/2027 statt. Die Schulabteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
empfiehlt, sich vor der Anmeldung des Kindes auf der Webseite der jeweiligen Schule über
gegebenenfalls notwendige Terminvergaben zur Anmeldung sowie vorzulegende Unterlagen zu
informieren.
Weiterhin empfiehlt es sich, bereits vorab das jeweilige Anmeldeformular auszufüllen.
Dieses kann über die jeweilige Schulwebseite ausgedruckt werden.
Bei der Anmeldung müssen an allen Schulen grundsätzlich folgende Unterlagen vorgelegt werden:
Das aktuelle Halbjahreszeugnis 2025/26 der Grundschule (Original und Kopie), das Empfehlungsschreiben
der Grundschule (Original) und der Impfausweis (Original und Kopie) des Kindes. Außerdem der
Nachweis zum Masernschutz (entweder mit dem Impfpass oder einer ärztlichen Bescheinigung über
zwei Masernimpfungen oder mit der von einem Labor nachgewiesenen Immunität gegen Masern zu
belegen), ein aktuelles Passfoto sowie bei getrenntlebenden Eltern eine Kopie des
Sorgerechtsbescheids, soweit vorhanden.
Realschule plus Annweiler
Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, und Dienstag, 3. Februar, jeweils von 8 Uhr bis 15.30 Uhr sowie
Mittwoch, 4. Februar, Donnerstag, 5. Februar, und Freitag, 6. Februar, jeweils von 8 Uhr bis 12.30 Uhr.
Eine Anmeldung in diesen Zeitfenstern ist ohne Terminvergabe möglich, darüber hinaus nach
telefonischer Terminvereinbarung über das Sekretariat, Telefon 06346 96510.
Evangelisches Trifels-Gymnasium Annweiler
Anmeldetermine: Freitag, 30. Januar, von 13 bis 18 Uhr, Samstag, 31. Januar, von 9 bis 13 Uhr und
Montag, 2. Februar, von 9 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung über das Online-
Terminbuchungssystem unter www.terminland.de/trifelsgymnasium ist notwendig.
Gemeinsame Orientierungsstufe des Gymnasiums und der Realschule plus im Alfred-Grosser-
Schulzentrum Bad Bergzabern
Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, von 10 bis 15 Uhr, Dienstag, 3. Februar, von 14 bis 19 Uhr und
Mittwoch, 4. Februar, von 10 bis 13 Uhr. Anmeldungen im Gebäude der Realschule plus. Eine
Terminvereinbarung über die Webseite der Schule unter https://schulebza.de/gos/anmeldung ist
notwendig.
Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben
Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, bis Mittwoch, 4. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr im
Gebäude in der Weinstraße 133. Terminvereinbarung notwendig, per E-Mail an
bewerbung@realschule-edenkoben.de oder telefonisch unter 06323 938130.
Infoveranstaltung:
Dienstag, 13. Januar um 19 Uhr, Luitpoldstraße 74, Edenkoben, eine Anmeldung dazu ist nicht
erforderlich. Tag der offenen Tür: Samstag, 31. Januar von 9 bis 13.30 Uhr, im Gebäude in der
Weinstraße 133.
Gymnasium Edenkoben
Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, bis Mittwoch, 4. Februar, jeweils von 7.30 bis 16 Uhr. Nach dem
Tag der offenen Tür kann über das Sekretariat telefonisch ein Termin für die Anmeldung vereinbart
werden unter 06323 9488-0. Tag der offenen Tür: Freitag, 16. Januar, von 15.30 bis 18 Uhr und
Samstag, 17. Januar, von 9 bis 13 Uhr. Termine für die Führungen können über die Webseite der
Schule gebucht werden unter www.gymnasium-edenkoben.de.
Gemeinsame Orientierungsstufe des Gymnasiums und der Realschule plus im PAMINA-
Schulzentrum Herxheim
Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, und Dienstag, 3. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14
bis 18 Uhr. Die Anmeldung erfolgt ohne Terminvergabe.
Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach
Anmeldetermine: Von Montag, 2. Februar, bis Freitag, 27. Februar, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr an
beiden Standorten möglich.
Achtung: Das Sekretariat in Hambach bleibt vom 13. Februar bis
einschließlich 20. Februar geschlossen. Schulhausführungen: Jeden Donnerstag im Januar von 10 bis
12 Uhr für den Standort Maikammer. Die Führungen werden nur bei Bedarf durchgeführt. Eine
Anmeldung ist notwendig.
Tag der offenen Tür: Freitag, 16. Januar, von 13.30 bis 16.30 Uhr am
Standort Hambach.
Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße
Anmeldetermine: Anmelde- und Beratungstag: Samstag, 31. Januar, von 10 bis 13 Uhr, jeweils am
Standort Annweiler (Herrenteich 12), am Standort Bad Bergzabern (Steinfelder Straße 53) sowie am
Standort Edenkoben (Schillerstraße 1).
