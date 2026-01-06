SÜW – Anmeldungen in den weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße – Termine und weitere Infos

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Kinder, die mit Erfolg die vierte Klasse einer Grundschule besucht haben, werden in die fünfte Klasse

einer weiterführenden Schule aufgenommen.

Nach Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Ende Januar finden zeitnah die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße

für das Schuljahr 2026/2027 statt. Die Schulabteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

empfiehlt, sich vor der Anmeldung des Kindes auf der Webseite der jeweiligen Schule über

gegebenenfalls notwendige Terminvergaben zur Anmeldung sowie vorzulegende Unterlagen zu

informieren.

Weiterhin empfiehlt es sich, bereits vorab das jeweilige Anmeldeformular auszufüllen.

Dieses kann über die jeweilige Schulwebseite ausgedruckt werden.

Bei der Anmeldung müssen an allen Schulen grundsätzlich folgende Unterlagen vorgelegt werden:

Das aktuelle Halbjahreszeugnis 2025/26 der Grundschule (Original und Kopie), das Empfehlungsschreiben

der Grundschule (Original) und der Impfausweis (Original und Kopie) des Kindes. Außerdem der

Nachweis zum Masernschutz (entweder mit dem Impfpass oder einer ärztlichen Bescheinigung über

zwei Masernimpfungen oder mit der von einem Labor nachgewiesenen Immunität gegen Masern zu

belegen), ein aktuelles Passfoto sowie bei getrenntlebenden Eltern eine Kopie des

Sorgerechtsbescheids, soweit vorhanden.

Realschule plus Annweiler

Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, und Dienstag, 3. Februar, jeweils von 8 Uhr bis 15.30 Uhr sowie

Mittwoch, 4. Februar, Donnerstag, 5. Februar, und Freitag, 6. Februar, jeweils von 8 Uhr bis 12.30 Uhr.

Eine Anmeldung in diesen Zeitfenstern ist ohne Terminvergabe möglich, darüber hinaus nach

telefonischer Terminvereinbarung über das Sekretariat, Telefon 06346 96510.

Evangelisches Trifels-Gymnasium Annweiler

Anmeldetermine: Freitag, 30. Januar, von 13 bis 18 Uhr, Samstag, 31. Januar, von 9 bis 13 Uhr und

Montag, 2. Februar, von 9 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung über das Online-

Terminbuchungssystem unter www.terminland.de/trifelsgymnasium ist notwendig.

Gemeinsame Orientierungsstufe des Gymnasiums und der Realschule plus im Alfred-Grosser-

Schulzentrum Bad Bergzabern

Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, von 10 bis 15 Uhr, Dienstag, 3. Februar, von 14 bis 19 Uhr und

Mittwoch, 4. Februar, von 10 bis 13 Uhr. Anmeldungen im Gebäude der Realschule plus. Eine

Terminvereinbarung über die Webseite der Schule unter https://schulebza.de/gos/anmeldung ist

notwendig.

Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, bis Mittwoch, 4. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr im

Gebäude in der Weinstraße 133. Terminvereinbarung notwendig, per E-Mail an

bewerbung@realschule-edenkoben.de oder telefonisch unter 06323 938130.

Infoveranstaltung:

Dienstag, 13. Januar um 19 Uhr, Luitpoldstraße 74, Edenkoben, eine Anmeldung dazu ist nicht

erforderlich. Tag der offenen Tür: Samstag, 31. Januar von 9 bis 13.30 Uhr, im Gebäude in der

Weinstraße 133.

Gymnasium Edenkoben

Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, bis Mittwoch, 4. Februar, jeweils von 7.30 bis 16 Uhr. Nach dem

Tag der offenen Tür kann über das Sekretariat telefonisch ein Termin für die Anmeldung vereinbart

werden unter 06323 9488-0. Tag der offenen Tür: Freitag, 16. Januar, von 15.30 bis 18 Uhr und

Samstag, 17. Januar, von 9 bis 13 Uhr. Termine für die Führungen können über die Webseite der

Schule gebucht werden unter www.gymnasium-edenkoben.de.

Gemeinsame Orientierungsstufe des Gymnasiums und der Realschule plus im PAMINA-

Schulzentrum Herxheim

Anmeldetermine: Montag, 2. Februar, und Dienstag, 3. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14

bis 18 Uhr. Die Anmeldung erfolgt ohne Terminvergabe.

Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Anmeldetermine: Von Montag, 2. Februar, bis Freitag, 27. Februar, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr an

beiden Standorten möglich.

Achtung: Das Sekretariat in Hambach bleibt vom 13. Februar bis

einschließlich 20. Februar geschlossen. Schulhausführungen: Jeden Donnerstag im Januar von 10 bis

12 Uhr für den Standort Maikammer. Die Führungen werden nur bei Bedarf durchgeführt. Eine

Anmeldung ist notwendig.

Tag der offenen Tür: Freitag, 16. Januar, von 13.30 bis 16.30 Uhr am

Standort Hambach.

Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße

Anmeldetermine: Anmelde- und Beratungstag: Samstag, 31. Januar, von 10 bis 13 Uhr, jeweils am

Standort Annweiler (Herrenteich 12), am Standort Bad Bergzabern (Steinfelder Straße 53) sowie am

Standort Edenkoben (Schillerstraße 1).

