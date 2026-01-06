Speyer – Mehr Zeit und Nähe für Patientinnen und Patienten mit Demenz oder Delir



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Neu im Sankt Vincentius Krankenhaus: ein Team für Patienten

mit kognitiven Einschränkungen

Seit Oktober gibt es im Sankt Vincentius Krankenhaus das Team für Patienten mit kognitiven Einschränkungen

(TKE). Mit zwei neu eingestellten Kolleginnen baut das Krankenhaus seine

geriatrische Kompetenz weiter aus und setzt gezielt auf eine besonders

individuelle, wertschätzende Betreuung von Patientinnen und Patienten mit

kognitiven Einschränkungen, z.B. mit Demenz oder Delir.

Rund 30 bis 40 Prozent der über 65-Jährigen entwickeln während eines Kran-

kenhausaufenthaltes ein Delir, etwa infolge einer Operation. Dabei handelt es

sich um einen akuten, meist vorübergehenden Zustand mit Symptomen wie Hal-

luzinationen, Wahrnehmungsstörungen sowie einen gestörten Tag-Nacht-

Rhythmus. Während hypoaktive Patienten meist in sich gekehrt und kaum an-

sprechbar sind, sind Patienten mit einem hyperaktiven Delir für Pflegekräfte und

Therapeuten oftmals sehr herausfordernd. Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit

des Teams für Patienten mit kognitiven Einschränkungen liegt daher nicht nur auf

der Betreuung von Delir-Patienten, sondern auch auf der Delir-Prophylaxe.

Aber auch die Begleitung von Patientinnen und Patienten mit Demenz, die im

Krankenhaus behandelt werden müssen, gehört zu den Aufgaben des neuen

Teams. Mit beiden Patientengruppen können die beiden Kolleginnen Elisabeth

Lambert (57), und Susanne Bauer (54) gut umgehen. Denn beide sind seit Jahr-

zehnten in der Pflege tätig und haben spezielle Zusatzausbildungen in der Geri-

atrie.

„Die zentral Frage unserer Arbeit ist: Wie kann ich eine Patientin oder einen Pati-

enten erreichen, damit er gut durch den Krankenhausaufenthalt kommt?“ erläu-

tert Elisabeth Lambert ihre Arbeit. Um diesen ganz individuellen Zugang zu ei-

nem Patienten zu finden, gibt es viele Möglichkeiten.

Zum einen werden gezielt die Sinne angesprochen – etwa durch Aromatherapie, Musik oder vertraute Ge-

genstände von zuhause wie Decken, Kissen, Fotoalben oder persönliche Erinne-

rungsstücke. Auch eine geliebte Puppe oder Teddy können dabei helfen, dem

Patienten in einem für ihn ungewohnten Krankenhausalltag Sicherheit zu vermit-

teln. Daher spielen auch Angehörige eine wichtige Rolle. Das TKE bindet sie

aktiv ein, stellt bei Bedarf auch den telefonischen Kontakt für die Patienten her

und bittet sie, persönliche Dinge oder Bilder von zuhause mitzubringen.

„Um eine Patientin oder einen Patienten zu erreichen, ist die Biografie Arbeit be-

sonders wichtig“, so Bauer. „Wie ist der Patient aufgewachsen? In welchem Um-

feld hat er gelebt? Welchen Beruf hat er ausgeübt? Dieses Wissen der Angehöri-

gen hilft uns enorm, um den kranken Menschen besser zu verstehen und indivi-

duell zu begleiten.“

Manchmal entstehen Zugänge auch auf ungewöhnlichen Wegen: So war es bei

einer Patientin erst möglich, Kontakt aufzubauen, als gemeinsam alte Weih-

nachtslieder gesungen wurden. Doch so unterschiedlich ihre Patienten auch sind,

die Grundlage ihrer Arbeit ist bei allen Patienten gleich, betont Lambert: Eine

wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe, bei der sich das Team bewusst

Zeit nimmt und intensiv auf die einzelnen Bedürfnisse eingeht.

Der Arbeitsalltag im TKE beschreiben beide als sehr abwechslungsreich.

Manchmal genügt es bereits, den desorientierten Patienten bei einem kurzen

Besuch wieder zu „verorten“, indem Orientierung zu Ort und Zeit gegeben wird.

Es kann jedoch auch vorkommen, dass der Kontakt zu einem Patienten länger

und auch wiederholend stattfindet. Wichtig ist, dass sich das Team mit allen an-

deren Berufsgruppen im Haus – darunter Pflege, Ärzte, Logopädie, Ergotherapie

Physiotherapie, Psychologen, Sozialdienst und Seelsorge – austauscht.

Das TKE ist auf allen Stationen im Haus im Einsatz, insbesondere jedoch auf Station

4, wo schwerpunktmäßig geriatrische Patientinnen und Patienten behandelt wer-

den. Daher auch die besonders enge Zusammenarbeit mit Petra Lehmann (58),

der Geriatriekoordinatorin und Praxisanleiterin im Sankt Vincentius Krankenhaus.

„Wir möchten das Licht im Herzen des Menschen erreichen“, beschreibt Elisa-

beth Lambert den eigenen Anspruch. Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen – denn je

zufriedener und sicherer sich ein Patient fühlt, desto größer ist auch der Behand-

lungserfolg.

Mit dem Team für Patienten mit kognitiven Einschränkungen stärkt das Sankt

Vincentius Krankenhaus nachhaltig seine geriatrische Versorgung und unter-

streicht seinen Anspruch, Medizin und Pflege menschlich, individuell und mit

Herz zu gestalten.

Bildunterschrift: Auch nach der Weihnachtszeit ein gutes Team (v.l.n.r.) Elisabeth Lambert, Petra Leh-

mann, Susanne Bauer im Aufenthaltsraum für Patienten der Station 4

Quelle: Sankt Vincentius Krankenhaus

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 18:44