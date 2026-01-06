Schifferstadt – 1. Seniorennachmittag des Jahres in der Adlerstube

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 13.01.2026 lädt die Stadtverwaltung Seniorinnen und Senioren zum ersten

Seniorennachmittag des Jahres ein.

Zu Beginn begrüßt der Erste Beigeordnete Patrick Poss die Gäste des Seniorennachmittages im Neuen Jahr mit einem kleinen Umtrunk. Alle 14

Tage findet der gesellige Nachmittag von 14 bis 17 Uhr in der Adlerstube (Kirchenstraße 17)

statt. Neben Kaffee und Kuchen gegen eine kleine Gebühr wird oft gemeinsam BINGO

gespielt, gesungen oder vorgelesen – was allen Anwesenden immer viel Spaß bereitet.

Es ist keine Voranmeldung notwendig. Sollten Sie den Bürgerbus in Anspruch nehmen wollen,

denken Sie bitte daran, das Bürgerbus-Team rechtzeitig unter Tel.: 06235 44-555 zu

kontaktieren.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 18:47