Rhein-Pfalz-Kreis – Postfiliale Lambsheim

Rhein-Pfalz-Kreis / Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landtagsabgeordneter Christian Baldauf konnte im Kontakt mit der DHL Group in Erfahrung bringen, dass in Lambsheim ab 30. Januar 2026 wieder eine Postfiliale am Standort Alte Mälzerei geöffnet sein wird. Es wird keine “Robot-Filiale” werden, sondern eine mit eigenem Personal von DHL besetzte Filiale sein. Hierzu sucht DHL bereits neues Personal und bittet um Bewerbungen aus der Bevölkerung.

Quelle Wahlkreis-Büro Christian Baldauf, MdL

für Frankenthal und den nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 09:51