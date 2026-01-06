  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Rhein-Pfalz-Kreis – Postfiliale Lambsheim

Rhein-Pfalz-Kreis / Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landtagsabgeordneter Christian Baldauf konnte im Kontakt mit der DHL Group in Erfahrung bringen, dass in Lambsheim ab 30. Januar 2026 wieder eine Postfiliale am Standort Alte Mälzerei geöffnet sein wird. Es wird keine “Robot-Filiale” werden, sondern eine mit eigenem Personal von DHL besetzte Filiale sein. Hierzu sucht DHL bereits neues Personal und bittet um Bewerbungen aus der Bevölkerung.

Quelle Wahlkreis-Büro Christian Baldauf, MdL
für Frankenthal und den nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 09:51

      Neujahrsempfang Mannheim 2026: Menschen, Mut und Ideen im Fokus

    Neujahrsempfang Mannheim 2026: Menschen, Mut und Ideen im Fokus
      Mannheim startet traditionell am 6. Januar mit seinem Neujahrsempfang ins neue Jahr. Unter dem Motto „Mannheim: Menschen. Mut. Ideen." hat die Stadtgesellschaft im Rosengarten zusammengefunden, um Engagement, Innovationskraft und Gemeinschaftsgeist zu würdigen. Ziel des diesjährigen Neujahrsempfangs ist es, Menschen, Initiativen, Ideen und Projekte vorzustellen, die zeigen, dass auch in herausfordernden Zeiten mit Mut und Tatkraft ...

      Ludwigshafen – David Guthier in Vorstand der Krankhausgesellschaft Rheinland-Pfalz berufen

    Ludwigshafen – David Guthier in Vorstand der Krankhausgesellschaft Rheinland-Pfalz berufen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. David Guthier, seit Januar 2026 Dezernent für Soziales und Integration der Stadt Ludwigshafen, wurde in den Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz berufen. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. Guthier wurde vom Städtetag Rheinland-Pfalz in das Gremium berufen. Er ist zudem Mitglied im Gesundheitsausschuss des ...

      Viernheim – Kostenloser Vortrag informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

    Viernheim – Kostenloser Vortrag informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
      Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer entscheidet, wenn ich es nicht mehr kann? Kostenloser Vortrag informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung Am Freitag, 23. Januar, um 17 Uhr, findet im Ratssaal des Alten Rathauses, Kettelerstraße 3, ein kostenloser Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung statt. Veranstaltet wird der Informationsabend im Rahmen der städtischen Kampagne ...

      Neustadt – Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch: Mehrere Verstöße und Autofahrerin unter Cannabiseinfluss gestoppt

    Neustadt – Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch: Mehrere Verstöße und Autofahrerin unter Cannabiseinfluss gestoppt
      Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Montag, den 05.01.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch zur Mittagszeit Geschwindigkeitsmessungen in der Adam-Stegerwald-Straße in Haßloch durch. Hierbei wurden 4 Kraftfahrzeugführer festgestellt, welche die erlaubte Geschwindigkeit von 50km/h überschritten. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß lag bei gefahrenen 63km/h. Ferner wurden insgesamt 11 Kontrollaufforderungen aufgrund von ...

      Ludwigshafen – „Wir gemeinsam für LU": Neue Präventionskampagne warnt junge Menschen vor Alkohol- und Drogengefahren"

    Ludwigshafen – „Wir gemeinsam für LU": Neue Präventionskampagne warnt junge Menschen vor Alkohol- und Drogengefahren"
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) „Wir gemeinsam für LU!" Unter diesem Motto machen sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handball-Zweit-Bundesligist Eulen Ludwigshafen seit 2021 gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen stark. In der neuen Präventionskampagne klären die Kooperationspartner, darunter die Stadt Ludwigshafen mit der Drogenberatungsstelle und der Koordinierungsstelle für ...

      Mannheim – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person verletzt

    Mannheim – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person verletzt
      Mannheim – Innenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Seilerstraße ist es am heutigen Abend nach 23:00 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Nach bisherigen Informationen brach das Feuer in einer Wohnung im 5. Obergeschoss aus. Eine Person erlitt ...

      Heidelberg – Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain empfing Sternsinger im Rathaus

    Heidelberg – Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain empfing Sternsinger im Rathaus
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Jahresbeginn 2026 sind die Sternsinger der Pfarrgemeinden Heidelbergs wieder auf den Straßen unterwegs. Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und Claus Herting, Pastoralreferent der katholischen Stadtkirche, haben Sternsinger und weitere Gäste am Montag, 5. Januar 2026, im Großen Rathaussaal begrüßt. Im Anschluss an die Weitergabe des Friedenslichtes erfolgte die Anbringung des Segensspruches ...

      Heidelberg – Neue Fälligkeiten bei den Abfallgebühren

    Heidelberg – Neue Fälligkeiten bei den Abfallgebühren
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Jahreswechsel ändern sich die Fälligkeiten für die Abfallgebühren. Die Abfallgebühren sind ab dem Jahr 2026 künftig in drei gleichen Raten fällig am • 1. April • 1. Juli • 1. Oktober Bisher waren die Gebühren vierteljährlich fällig. Die Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg bittet Grundstückseigentümerinnen ...

      Ludwigshafen – Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus in der VHS

    Ludwigshafen – Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus in der VHS
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer in seinem Alltag auf populistische oder rassistische Äußerungen trifft, sich von ihnen überrumpelt fühlt und gerne in der Lage wäre, argumentativ dagegen zu halten, der ist im zweitägigen „Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus" genau richtig. Der Kurs findet am Freitag, 9. Januar 2026, von 15.30 bis 19 Uhr und ...

      Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim am 12. Januar

    Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim am 12. Januar
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 12. Januar 2026, von 9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, statt und nach Vereinbarung. Quelle: Stadt Ludwigshafen

