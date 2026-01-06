Rhein-Pfalz-Kreis – Festliches Neujahrskonzert in Waldsee

Rhein-Pfalz-Kreis / Waldsee / Metropolregion Rhein-Neckar. Musikalischer Auftakt ins Jahr 2026

Mit einem festlichen Neujahrskonzert laden der Rhein-Pfalz-Kreis und die Volkshochschule Waldsee am Sonntag, 18. Januar 2026, um 17.00 Uhr traditionell zum musikalischen Jahresauftakt ein. Veranstaltungsort ist erneut das katholische Pfarrzentrum St. Martin in Waldsee, das sich seit vielen Jahren als beliebter und stimmungsvoller Konzertsaal bewährt hat.

Auch 2026 dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein glanzvolles Musikerlebnis freuen. Unter der Leitung des früheren Domkapellmeisters Prof. Leo Kraemer präsentiert das PalatinaKlassik-Barockensemble ein facettenreiches musikalisches Neujahrsfeuerwerk. Mit virtuoser Spielfreude und stilistischer Vielfalt gestalten

Robert Frank – Violine

Susanne Phieler – Violine

Stephanie Phieler – Viola

Michael Steinmann – Violoncello

Prof. Leo Kraemer – Cembalo und Leitung

einen festlichen Rahmen für den Übergang ins neue Jahr.

Das Programm bietet – der Tradition folgend – eine abwechslungsreiche Mischung aus barocken und klassischen Meisterwerken, darunter Joseph Haydn (Sonnenaufgang, 1. Satz), Antonio Vivaldi (Winter aus Die vier Jahreszeiten) und Wolfgang Amadeus Mozart (Rondo). Nach der Pause erklingen schwungvolle und leichtfüßige Werke wie Johann Strauss (Rosen aus dem Süden), Fritz Kreisler (Liebesleid / Liebesfreud), Astor Piazzolla (Libertango) und Edward Elgar (Salut d’Amour). Als Zugaben sind unter anderem die Petersburger Schlittenfahrt sowie der Radetzky-Marsch vorgesehen. Die Konzertauswahl verspricht Vorfreude und Überraschung zugleich und begeistert mit bekannten Melodien, eleganter Kammermusik und beschwingten Neujahrsklängen.



Eine besondere Note erhält das Konzert durch den erneuten Auftritt von Michael Wagner, Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz und Vorsitzender des Ausschusses für Kultur. Er wird den Abend als Tenor bereichern. Welche Arie oder Operettenmelodie er präsentieren wird, bleibt bis zum Konzertabend eine Überraschung.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein festlicher Nachmittag voller musikalischer Höhepunkte, virtuoser Darbietungen und lebendiger Tradition – ein kultureller Jahresauftakt, der längst zu den beliebtesten Veranstaltungen in Waldsee zählt.

Veranstaltungsort:

Kath. Pfarrzentrum St. Martin

Kirchstraße 12, 67165 Waldsee

Termin:

Sonntag, 18. Januar 2026

Beginn: 17.00 Uhr

Kartenvorverkauf:

Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen

Telefon: 06236 / 4182-103

E-Mail: brigitte.domke@vg-rheinauen.de

