Rhein-Pfalz-Kreis – Bewerbungen für den Frühlingsmarkt in Schifferstadt ab sofort möglich

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Über 18 Ausgaben geben Recht – der Frühlingsmarkt in Schifferstadt ist zu einer festen Größe im städtischen Veranstaltungskalender geworden, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. In diesem Jahr findet er am Samstag, 25. April 2026 im Innenstadtgebiet statt.

Das Stadtmarketing sucht ab sofort Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die beliebte Veranstaltung am letzten Aprilwochenende. Der Markt verwandelt die Straßen zwischen 10 und 17 Uhr in eine Genuss- und Informationsmeile. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit durch die Stadt zu schlendern und zu genießen. Pflanzen, frühlingshafte Deko, Holz- und Keramikobjekte und vieles mehr finden sich auf dem Veranstaltungsgelände. Eine ausgesuchte Gastronomie mit Sitzgelegenheiten direkt im Marktbereich und ein musikalisches Rahmenprogramm werden den Tag abrunden.

Bewerbungen für den kommenden Frühlingsmarkt sind ab sofort bis Ende Februar möglich. Das Bewerbungsformular ist auf der Homepage der Stadt Schifferstadt unter www.schifferstadt.de/fruehlingsmarkt abrufbar.

Quelle Stadtverw. Schifferstad t

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 16:47