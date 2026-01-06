Neujahrsempfang Mannheim 2026: Menschen, Mut und Ideen im Fokus

Mannheim startet traditionell am 6. Januar mit seinem Neujahrsempfang ins neue Jahr. Unter dem Motto „Mannheim: Menschen. Mut. Ideen.“ hat die Stadtgesellschaft im Rosengarten zusammengefunden, um Engagement, Innovationskraft und Gemeinschaftsgeist zu würdigen. Ziel des diesjährigen Neujahrsempfangs ist es, Menschen, Initiativen, Ideen und Projekte vorzustellen, die zeigen, dass auch in herausfordernden Zeiten mit Mut und Tatkraft Neues entstehen kann.



Oberbürgermeister Christian Specht ehrt ehrenamtliches Engagement

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung von Oberbürgermeister Christian Specht in den Rosengarten Mannheim. Der Mozartsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Im Mittelpunkt des offiziellen Empfangs stand die Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters, in der er den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Bedeutung des Ehrenamts hervorhob.



Besonders hervorgehoben wurde dabei ein Mannheimer Taxifahrer, der beim Attentat am Rosenmontag durch sein entschlossenes Eingreifen den Täter stellte. Sein mutiges Handeln wurde als herausragendes Beispiel für Zivilcourage gewürdigt und mit großem Applaus bedacht.

Wie in den Vorjahren ehrte Christian Specht Einzelpersonen, Projektgruppen und Vereine für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement in Mannheim.

Nach dem Empfang des Oberbürgermeisters im Mozartsaal folgt ab 13 Uhr ein vielfältiges Programm im gesamten Rosengarten, das von Mannheimer Vereinen, Organisationen und Institutionen gemeinsam gestaltet wird.

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 12:33