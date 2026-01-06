Mannheim – Innenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Seilerstraße ist es am heutigen Abend nach 23:00 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Nach bisherigen Informationen brach das Feuer in einer Wohnung im 5. Obergeschoss aus. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verletzte wurden nach derzeitigem Stand nicht gemeldet.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Wohnungen verhindert werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Seilerstraße zeitweise gesperrt, was zu kleineren Verkehrsbehinderungen führte.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen aktuell noch keine gesicherten und seriösen Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.

MRN-News wird nachberichten, sobald weitere bestätigte Informationen vorliegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 01:51