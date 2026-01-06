Mannheim – Sternsinger setzen Zeichen gegen Kinderarbeit und sammeln 6.500 Euro



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Tage lang waren die Sternsinger im Stadtbezirk Neuhermsheim/Neuostheim

unterwegs – mit Kronen, Weihrauch, Stern und einer wichtigen Botschaft im Gepäck.

Ihr Engagement wurde belohnt: mehr als 6.500 Euro kamen für Kinderhilfsprojekte

zusammen. Mit ihrem Besuch brachten die Kinder den Segen Gottes in zahlreiche

Häuser, sichtbar gemacht durch den Schriftzug „Christus mansionem benedicat –

C+M+B“, der nun viele Türen und Wohnungen schmückt.

Mit dabei waren 29 Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren. Während einige ihre

erste Sternsinger-Erfahrung sammelten, waren andere schon echte Routiniers und

bereits zum siebten Mal im Einsatz. Markus Rütz leitete die Organisation im

Stadtbezirk Neuhermsheim/Neuostheim.

Gründliche Vorbereitung auf den Einsatz

Neben dem Segensauftrag stand auch das Engagement für Kinderrechte im

Mittelpunkt. Schon im November bereiteten sich die Sternsinger beim Mottotag

intensiv auf ihre Aufgabe vor. Dabei erfuhren sie mehr über die Lebensrealitäten von

Kindern in verschiedenen Ländern des Globalen Südens.

Die Aktion Sternsingen 2026 steht unter dem Motto „Schule statt Fabrik“ und richtet

sich besonders gegen Kinderarbeit. Die gesammelten Spenden fließen in Projekte,

die Kindern den Schulbesuch ermöglichen und ihre Lebensbedingungen nachhaltig

verbessern.

Bangladesch im Fokus der Aktion 2026

Ein besonderer Blick gilt in diesem Jahr Bangladesch. Trotz Fortschritten müssen

dort noch rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche arbeiten, viele von ihnen unter

gesundheitsschädlichen und ausbeuterischen Bedingungen. Sternsinger-

Partnerorganisationen setzen genau hier an: Sie befreien Kinder aus

Arbeitsverhältnissen und eröffnen ihnen neue Zukunftsperspektiven durch Bildung.

Die Abdur Rashid Khan Thakur Foundation (ARKTF) engagiert sich im

westbangladeschischen Jessore für arbeitende Kinder und Jugendliche. Neben der

Rückführung in Schule oder Ausbildung sensibilisiert das Team Familien,

Arbeitgeber und Behörden für die Rechte von Kindern.

Auch die Caritas Bangladesch unterstützt im Norden des Landes Kinder aus armen

und benachteiligten indigenen Bevölkerungsgruppen. Ein Schwerpunkt liegt darauf,

Eltern von der Bedeutung schulischer Bildung zu überzeugen und langfristige

Chancen für ihre Kinder zu schaffen.

Gemeinsames Singen und Zusammenhalt

Lieder und Texte wurden im Vorfeld in kleinen Gruppen mit den engagierten

Betreuerinnen und Betreuern eingeübt. Für viele Kinder ist das Sternsingen somit

nicht nur ein Einsatz für andere, sondern auch ein besonderes

Gemeinschaftserlebnis.

Feierlicher Abschluss am Dreikönigstag

Den Höhepunkt bildete der Abschlussgottesdienst am Dreikönigstag im

evangelischen Gemeindezentrum der Thomasgemeinde in Neuhermsheim unter der

Leitung von Annette Hübner. Gespannt warteten die Kinder anschließend auf die

Bekanntgabe des Spendenergebnisses.

Dank für große Unterstützung

Bernhard Hübner, Gemeindeteamsprecher von St. Pius, würdigte das Engagement

aller Beteiligten: „Mit ihrem Einsatz zeigen die Kinder, dass Solidarität keine Frage

des Alters ist. Das ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend.“ Zugleich richtete er

einen Dank an die Bevölkerung: „Die große Spendenbereitschaft im Stadtbezirk

macht diese Hilfe erst möglich. Dafür danken wir allen von Herzen.“

Bildunterschrift:

Die Sternsingergruppe 2026 aus Neuhermsheim und Neuostheim

Quelle: Aljoscha Kertesz

