Ludwigshafen – „Wir gemeinsam für LU“: Neue Präventionskampagne warnt junge Menschen vor Alkohol- und Drogengefahren“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) „Wir gemeinsam für LU!“ Unter diesem Motto machen sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handball-Zweit-Bundesligist Eulen Ludwigshafen seit 2021 gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen stark.

In der neuen Präventionskampagne klären die Kooperationspartner, darunter die Stadt Ludwigshafen mit der Drogenberatungsstelle und der Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie sowie die Suchtberatung der Diakonie, über die Gefahren von Alkohol und Drogen auf. Startschuss ist eine Social-Media-Kampagne, welche in der nächsten Woche startet. Hier stellen sich die Kooperationspartner mit klaren Botschaften und Hilfsangeboten vor.

Ziel der Initiative ist es, insbesondere junge Menschen in Ludwigshafen für die Risiken und Konsequenzen von Suchtmitteln zu sensibilisieren und sie zu einem verantwortungsvollen Umgang damit zu befähigen.

Höhepunkt der Kampagne ist der Aktionstag am 8. März 2026, der im Rahmen des Heimspiels der Eulen Ludwigshafen gegen die SG BBM Bietigheim in der Eberthalle stattfindet – Anwurf ist um 17 Uhr. Besucherinnen und Besucher erwartet ein umfangreiches Informationsangebot mit mehreren Infoständen der Polizei und der Suchthilfen. Ebenfalls vor Ort sind die Krankenkasse Pronova BKK und das Mannheimer Start Up „Drop Detective“, welches u.a. innovative Getränkeabdeckungen zum Schutz vor K.o.-Tropfen anbietet.

Die Expertinnen und Experten stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung, informieren über Präventions- und Unterstützungsangebote und beantworten Fragen rund um das Thema Suchtmittelkonsum.

Wie es sich anfühlt berauscht unterwegs zu sein, können Interessierte auch ohne den Konsum von Drogen oder Alkohol im Rauschbrillen-Parcours erleben.

Begleitend zur Kampagne werden in den Monaten Januar und Februar mehrere Vorträge an Schulen in Ludwigshafen stattfinden. Teams aus Polizeibeamtinnen und -beamten sowie Spielern der Eulen Ludwigshafen besuchen Schulklassen, um niedrigschwellig und authentisch über die Gefahren von Alkohol und Drogen aufzuklären. Die Kombination aus polizeilichem Fachwissen und der Vorbildfunktion der Sportler soll für eine besonders nachhaltige Ansprache der Jugendlichen sorgen.

Die Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Polizeirätin Annika Wiese, und der Geschäftsführer der Eulen, Domenico Marinese, sind sich einig, dass eine breite und sichtbare Präventionsinitiative notwendig ist, um Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen. Polizei, Suchthilfen und Eulen Ludwigshafen setzen mit dieser Kampagne ein klares Zeichen: Suchtprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam erfolgreich bewältigt werden kann.

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 08:59