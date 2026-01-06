Ludwigshafen – Sitzung des Ortsbeirates Maudach

Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Sitzung des Ortsbeirates Maudach
Die Mitglieder des Ortsbeirates Maudach treten am
Dienstag, 13. Januar 2026, 17 Uhr,
im Maudacher Schloss, Von-Sturmfeder-Straße 3, Sitzungszimmer, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.
Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Bericht des Ortsvorstehers
3. Präsentation Projekt, Pfalztram
4. Haushaltsansätze für den Ortsbezirk
5. Anfrage der CDU/FWG-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Pfalztram
6. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Sicherheitsbefahrung durch die Feuerwehr
7. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat Photovoltaik-Anlagen ehemaliges Metro-Gelände, Alfred-Delp-Schule und KiTa-Neubau Schilfstraße
8. Anfrage der CDU/FWG-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Instandsetzung Maudacher Straße
9. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Heizung im Maudacher Schloss
10. Anfrage der CDU/FWG-Ortsbeiratsfraktion
Netzauslastung Stromversorgung Tierarztpraxis/Kita
11. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion Fahrradweg/Fußgängerweg über die Brücke nach Mutterstadt auf der L530
12. Anfrage der CDU/FWG-Ortsbeiratsfraktion
Busausfälle
13. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Spielplätze in Maudach
14. Anfrage der CDU/FWG-Ortsbeiratsfraktion
BMI-Budget für THW Zivilschutzinvestition
15. Anfrage der CDU/FWG-Ortsbeiratsfraktion
Wärmeplanung für Maudach
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 16:37