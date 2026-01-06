Ludwigshafen – Sechs Verkehrsunfälle aufgrund Schnee- und Eisglätte im Ludwigshafener Stadtgebiet



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Montagmorgen (05.01.2026) und Dienstagmorgen (06.01.2026) kam es aufgrund Eis- und Schneeglätte sowie zusätzlichem Schneefall in der Nacht zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen im Ludwigshafener Stadtgebiet, insbesondere im Stadtteil Pfingstweide.

Hierbei wurden keine Personen verletzt. Die glatte Fahrbahn sorgte jedoch für Sachschaden von rund 17.000 Euro. Durch die witterungsbedingten Ereignisse kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, kam ein 30-jähriger Autofahrer in der Rheinallee auf Höhe der Walzmühle von der schneebedeckten Straße ab und prallte gegen eine Mauer.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall kam es bis zur Bergung des verunfallten Wagens mehrere Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund der Witterung kam es am frühen Dienstagmorgen in der Prager Straße. Hier blieb ein LKW durch den erneuten Schneefall in der Nacht stecken. Durch die eingesetzte Polizeistreife wurde die Verkehrslenkung zeitweise übernommen. Besonders in der kalten Jahreszeit müssen sich alle Verkehrsteilnehmer auf schlechte Sicht- und Wetterverhältnisse einstellen. Kommen Nebel oder Niederschlag hinzu, kann örtlich gefährliche Reifglätte entstehen. Daher rät die Polizei:

– Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an.

– Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden

Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer

rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

– Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte,

reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit

Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.

– Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug.

– Jede Fensterscheibe muss eisfrei sein.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 18:21