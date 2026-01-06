Ludwigshafen – Schulbuchausleihe 2026/2027: Anträge können gestellt werden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Eltern mit einem Einkommen unterhalb der festgelegten Einkommensgrenze haben ab sofort die Möglichkeit, für ihre Kinder Anträge zur Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe zu stellen. Berechtigte Schüler*innen der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz erhalten auf diese Weise alle Schulbücher und Arbeitshefte unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die Antragsfrist endet am 16. März 2026. Der Bereich Schulen empfiehlt, die Anträge schnellstmöglich und bevorzugt online zu stellen und notwendige Einkommens-Nachweise im Rahmen der Antragstellung als Datei anzuhängen.

Der Online-Antrag steht auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen unter dem Link https://ludwigshafen.de/buergerservice/dienstleistungen/lernmittelfreiheit zur Verfügung.

Zudem werden ab Ende Januar 2026 Antragsformulare in Papierform über die Schulen ausgeteilt. Das entsprechende Formular steht auch auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen sowie der Internetseite des Landes Rheinland–Pfalz zur Verfügung.

Anträge in Papierform müssen an der jeweiligen Schule abgegeben oder in die Standbriefkästen des Bereichs Schulen, entweder vor dem Rheincenter, Rathausplatz 10, oder dort im 1. Obergeschoß, eingeworfen werden. Auch eine Übersendung per Post an die Stadtverwaltung ist möglich. Eine persönliche Vorsprache zur Abgabe des Antrags ist nicht erforderlich.

Der Bereich Schulen weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Antragstellung per E-Mail möglich ist. Zudem müssen dem Antrag die erforderlichen Einkommensnachweise beigefügt werden, da sie dem Bereich Schulen als Entscheidungsgrundlage dienen.

Informationen zum Thema Schulbuchausleihe erhalten die Eltern über die Schul-Apps und Schulwebseiten sowie über die Homepage der Stadt und die Internetseite des Landes

Rheinland-Pfalz. Der Bereich Schulen ist vorzugsweise per Mail unter schulbuchausleihe@ludwigshafen.de zu erreichen.

Quelle Stat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 12:44