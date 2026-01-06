Ludwigshafen – Polizei setzt Taser gegen 41-Jährigen ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Montag auf Dienstag (05./06. Januar 2026) kam es in der nördlichen Ludwigshafener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Taser eingesetzt werden musste.

Gegen 1 Uhr alarmierte eine 32-jährige Frau die Polizei, da ihr Ex-Ehemann in ihrer Wohnung randalierte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der 41-Jährige hochaggressiv, schrie umher und schlug um sich. Die Ex-Frau sowie die gemeinsamen Kinder waren zu diesem Zeitpunkt bereits räumlich getrennt und in Sicherheit gebracht worden.

Da mehrere Versuche, den Mann zu beruhigen, ohne Erfolg blieben und dieser begann, Gegenstände durch die Wohnung zu werfen, setzten die Polizeibeamten schließlich einen Taser ein. Der 41-Jährige konnte daraufhin in Gewahrsam genommen werden.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann zuvor seine Ex-Frau bedroht und gewürgt haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Zudem wurde ein zehntägiges Kontakt- und Näherungsverbot ausgesprochen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf ihre wichtige Rolle beim Schutz von Opfern häuslicher Gewalt hin. Neben konsequenter Strafverfolgung stehen Prävention sowie Opferhilfe im Fokus. Betroffene können sich jederzeit an jede Polizeidienststelle wenden, wo speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung stehen. In akuten Gefahrensituationen ist der Notruf 110 zu wählen.

Quelle: MRN-News / Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 16:31