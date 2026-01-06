Ludwigshafen – Jahresauftakt beim klassischen Flohmarkt Raritäten, Liebhaberstücke und Open Piano

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 10. Januar 2026, lädt das Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus von 9 bis 13 Uhr zum ersten klassischen Flohmarkt des Jahres ein. Auf den großzügigen Verkaufsflächen in den Räumen

des Kulturzentrums und auf der großen Terrasse des Vorplatzes erwarten Besucher*innen aus Ludwigshafen und der Region zahlreiche Schnäppchen, Raritäten und Liebhaberstücke von privaten Anbieter*innen. Der Eintritt ist frei.

Eine Neuerung in diesem Jahr ist das Open Piano: Flohmarktgäste sind eingeladen, selbst Platz zu nehmen und ihre persönlichen Lieblingsstücke zu spielen. Zudem erhalten gemeinnützige Institutionen die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen und durch den Verkauf an eigenen Ständen Einnahmen für ihre Vereinsarbeit zu erzielen.

Das Restaurant ZuHaus lädt mit seinem kultigen Flohmarktfrühstück in verschiedenen Varianten zu einer kulinarischen Pause zwischen den Shopping-Runden ein.

Die Anmeldung für einen Verkaufsstand ist ab 5. Januar 2026 ausschließlich telefonisch unter 0621 /62 58 28 möglich. Interessierte hinterlassen auf dem Anrufbeantworter Name, Rufnummer und gewünschte Standgröße. Damit ist die Reservierung verbindlich. Die Standgebühr beträgt 7 Euro pro laufendem Meter.

Alle Termine 2026: 10. Januar, 7. Februar, 7. März, 11. April, 2. Mai, 6. Juni und nach der Sommerpause 5. September, 3. Oktober, 14. November, 5. Dezember

Der klassische Flohmarkt ist eine Veranstaltungsreihe des Fördevereins dasHaus e.V.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 17:07