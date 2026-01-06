  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

06.01.2026, 17:07 Uhr

Ludwigshafen – Jahresauftakt beim klassischen Flohmarkt Raritäten, Liebhaberstücke und Open Piano

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 10. Januar 2026, lädt das Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus von 9 bis 13 Uhr zum ersten klassischen Flohmarkt des Jahres ein. Auf den großzügigen Verkaufsflächen in den Räumen
des Kulturzentrums und auf der großen Terrasse des Vorplatzes erwarten Besucher*innen aus Ludwigshafen und der Region zahlreiche Schnäppchen, Raritäten und Liebhaberstücke von privaten Anbieter*innen. Der Eintritt ist frei.
Eine Neuerung in diesem Jahr ist das Open Piano: Flohmarktgäste sind eingeladen, selbst Platz zu nehmen und ihre persönlichen Lieblingsstücke zu spielen. Zudem erhalten gemeinnützige Institutionen die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen und durch den Verkauf an eigenen Ständen Einnahmen für ihre Vereinsarbeit zu erzielen.

Das Restaurant ZuHaus lädt mit seinem kultigen Flohmarktfrühstück in verschiedenen Varianten zu einer kulinarischen Pause zwischen den Shopping-Runden ein.
Die Anmeldung für einen Verkaufsstand ist ab 5. Januar 2026 ausschließlich telefonisch unter 0621 /62 58 28 möglich. Interessierte hinterlassen auf dem Anrufbeantworter Name, Rufnummer und gewünschte Standgröße. Damit ist die Reservierung verbindlich. Die Standgebühr beträgt 7 Euro pro laufendem Meter.

Alle Termine 2026: 10. Januar, 7. Februar, 7. März, 11. April, 2. Mai, 6. Juni und nach der Sommerpause 5. September, 3. Oktober, 14. November, 5. Dezember
Der klassische Flohmarkt ist eine Veranstaltungsreihe des Fördevereins dasHaus e.V.

Quelle: Stadt Ludwigshafen
3-112 / Kulturbüro

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 17:07

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Anzeige – Optik Adam bietet Service-Kontinuität nach Schließung von Augenoptik Hopfe

    • Ludwigshafen – Anzeige – Optik Adam bietet Service-Kontinuität nach Schließung von Augenoptik Hopfe
      Ludwigshafen / Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der Schließung des Augenoptik-Fachgeschäfts Augenoptik Hopfe hat Optik Adam eine Lösung geschaffen, um Kundinnen und Kunden weiterhin bei bestehenden Garantieansprüchen zu unterstützen. Garantieansprüche ehemaliger Kunden von Augenoptik Hopfe werden künftig bei Optik Adam unbürokratisch abgewickelt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Uns war wichtig, den Menschen hier vor Ort eine verlässliche ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Gottesdienst, Rathaussturm und gemütliches Beisammensein Frankenthaler Karnevalsvereine laden ein zum Neujahrsempfang

    • Frankenthal – Gottesdienst, Rathaussturm und gemütliches Beisammensein Frankenthaler Karnevalsvereine laden ein zum Neujahrsempfang
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Frankenthal startet närrisch ins Jahr 2026: Am Samstag, 10. Januar, übernehmen die Frankenthaler Narren traditionell um 11.11 Uhr vor dem Haupteingang des Rathauses die Macht in der Stadt. In diesem Jahr trägt der Frankenthaler Carneval Verein von 1820 (FCV) die Würde und Bürde des Stadtschlüsselvereins. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Närrisches Programm: Gottesdienst ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 13-Jähriger vermisst – Polizei bittet dringend um Hinweise

    • Ludwigshafen – 13-Jähriger vermisst – Polizei bittet dringend um Hinweise
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, 5. Januar 2026, wird ein 13-jähriger Junge aus Ludwigshafen vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ der Jugendliche gegen 11 Uhr seine Wohnanschrift. Zuletzt wurde er im Bereich der Schlesierstraße gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Betrug über Social Media: 49-Jährige aus Ludwigshafen verliert rund 2.700 Euro

    • Ludwigshafen – Betrug über Social Media: 49-Jährige aus Ludwigshafen verliert rund 2.700 Euro
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 49 Jahre alte Frau aus Ludwigshafen ist Opfer eines Betrugs über soziale Netzwerke geworden. Wie die Polizei mitteilt, erstattete die Geschädigte am 25. Dezember 2025 Anzeige, nachdem sie über ein gefälschtes Social-Media-Profil einer bekannten Drogeriekette mehrere Produkte online bestellt hatte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach der zunächst geleisteten Bezahlung forderte der ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Polizei setzt Taser gegen 41-Jährigen ein

    • Ludwigshafen – Polizei setzt Taser gegen 41-Jährigen ein
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Montag auf Dienstag (05./06. Januar 2026) kam es in der nördlichen Ludwigshafener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Taser eingesetzt werden musste. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 1 Uhr alarmierte eine 32-jährige Frau die Polizei, da ihr Ex-Ehemann in ihrer Wohnung randalierte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ... Mehr lesen»

      • Neujahrsempfang Mannheim 2026: Menschen, Mut und Ideen im Fokus

    • Neujahrsempfang Mannheim 2026: Menschen, Mut und Ideen im Fokus
      Mannheim startet traditionell am 6. Januar mit seinem Neujahrsempfang ins neue Jahr. Unter dem Motto „Mannheim: Menschen. Mut. Ideen.“ hat die Stadtgesellschaft im Rosengarten zusammengefunden, um Engagement, Innovationskraft und Gemeinschaftsgeist zu würdigen. Ziel des diesjährigen Neujahrsempfangs ist es, Menschen, Initiativen, Ideen und Projekte vorzustellen, die zeigen, dass auch in herausfordernden Zeiten mit Mut und Tatkraft ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – David Guthier in Vorstand der Krankhausgesellschaft Rheinland-Pfalz berufen

    • Ludwigshafen – David Guthier in Vorstand der Krankhausgesellschaft Rheinland-Pfalz berufen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. David Guthier, seit Januar 2026 Dezernent für Soziales und Integration der Stadt Ludwigshafen, wurde in den Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz berufen. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. Guthier wurde vom Städtetag Rheinland-Pfalz in das Gremium berufen. Er ist zudem Mitglied im Gesundheitsausschuss des ... Mehr lesen»

      • Viernheim – Kostenloser Vortrag informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

    • Viernheim – Kostenloser Vortrag informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
      Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer entscheidet, wenn ich es nicht mehr kann? Kostenloser Vortrag informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Freitag, 23. Januar, um 17 Uhr, findet im Ratssaal des Alten Rathauses, Kettelerstraße 3, ein kostenloser Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung statt. Veranstaltet wird der Informationsabend im Rahmen der städtischen Kampagne ... Mehr lesen»

      • Neustadt – Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch: Mehrere Verstöße und Autofahrerin unter Cannabiseinfluss gestoppt

    • Neustadt – Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch: Mehrere Verstöße und Autofahrerin unter Cannabiseinfluss gestoppt
      Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Montag, den 05.01.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch zur Mittagszeit Geschwindigkeitsmessungen in der Adam-Stegerwald-Straße in Haßloch durch. Hierbei wurden 4 Kraftfahrzeugführer festgestellt, welche die erlaubte Geschwindigkeit von 50km/h überschritten. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß lag bei gefahrenen 63km/h. Ferner wurden insgesamt 11 Kontrollaufforderungen aufgrund von ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – „Wir gemeinsam für LU“: Neue Präventionskampagne warnt junge Menschen vor Alkohol- und Drogengefahren“

    • Ludwigshafen – „Wir gemeinsam für LU“: Neue Präventionskampagne warnt junge Menschen vor Alkohol- und Drogengefahren“
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) „Wir gemeinsam für LU!“ Unter diesem Motto machen sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handball-Zweit-Bundesligist Eulen Ludwigshafen seit 2021 gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen stark. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In der neuen Präventionskampagne klären die Kooperationspartner, darunter die Stadt Ludwigshafen mit der Drogenberatungsstelle und der Koordinierungsstelle für ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com