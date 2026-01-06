Ludwigshafen – GAMEDAY in Edigheim: U13 Flag Football der Titans

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Edigheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die U13 Flag-Football-Mannschaft der Titans Ludwigshafen, Abteilung American Football des TV 1895 Edigheim, bestreitet am Sonntag, den 11. Januar 2026, ihren 2. Spieltag der Winter Flag Saison 2025/2026.

Austragungsort ist die Sporthalle an der Bezirkssportanlage Edigheim,

Mühlaustraße 51, 67069 Ludwigshafen.

Der Kick-off erfolgt um 11:00 Uhr.

Zu Gast in Ludwigshafen sind die Kaiserslautern Pikes sowie die Spielgemeinschaft Pirmasens / Saar Pfalz Celtics. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende, faire und sportlich hochwertige Begegnungen im Nachwuchsbereich freuen.

Spielplan im Überblick:

11:00 Uhr: Ludwigshafen Titans vs. Kaiserslautern Pikes

12:15 Uhr: SG Pirmasens / Saar Pfalz Celtics vs. Kaiserslautern Pikes

13:30 Uhr: Ludwigshafen Titans vs. SG Pirmasens / Saar Pfalz Celtics

Die Titans Ludwigshafen laden alle Sportinteressierten, Familien und Fans herzlich ein, die jungen Athletinnen und Athleten von den Rängen aus zu unterstützen und den dynamischen Flag-Football-Sport live zu erleben.

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Schnäkel

Titans Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 09:28