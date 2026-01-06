Ludwigshafen – GAMEDAY in Edigheim: U13 Flag Football der Titans

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Edigheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die U13 Flag-Football-Mannschaft der Titans Ludwigshafen, Abteilung American Football des TV 1895 Edigheim, bestreitet am Sonntag, den 11. Januar 2026, ihren 2. Spieltag der Winter Flag Saison 2025/2026.
Austragungsort ist die Sporthalle an der Bezirkssportanlage Edigheim,
Mühlaustraße 51, 67069 Ludwigshafen.
Der Kick-off erfolgt um 11:00 Uhr.
Zu Gast in Ludwigshafen sind die Kaiserslautern Pikes sowie die Spielgemeinschaft Pirmasens / Saar Pfalz Celtics. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende, faire und sportlich hochwertige Begegnungen im Nachwuchsbereich freuen.
Spielplan im Überblick:
11:00 Uhr: Ludwigshafen Titans vs. Kaiserslautern Pikes
12:15 Uhr: SG Pirmasens / Saar Pfalz Celtics vs. Kaiserslautern Pikes
13:30 Uhr: Ludwigshafen Titans vs. SG Pirmasens / Saar Pfalz Celtics
Die Titans Ludwigshafen laden alle Sportinteressierten, Familien und Fans herzlich ein, die jungen Athletinnen und Athleten von den Rängen aus zu unterstützen und den dynamischen Flag-Football-Sport live zu erleben.
Der Eintritt ist frei.
Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 09:28