Ludwigshafen – Einladung zur Singgruppe der Schlaganfallhilfe Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Winter, wie bist Du kalt!

Am Montag, dem 12. Januar 2026, lädt die Schlaganfallselbsthilfegruppe Ludwigshafen herzlich zum ersten Treffen der Singgruppe im neuen Jahr ein. Die Veranstaltung findet um 15.30 Uhr im Schiller-Wohnstift in Ludwigshafen-Oggersheim (Kapellengasse 25) statt.

Das gemeinsame Singen hat dieses Mal, passend zum Januar, das Motto „Winter, wie bist Du kalt!“. Singend wollen wir das neue Jahr begrüßen. Im Mittelpunkt stehen jahreszeitliche Lieder und Kanons, sowie Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen des eigenen „Stimmapparates“, zur Verbesserung der Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache. Darüber hinaus bereitet das gemeinsame Singen Freude und fördert erwiesenermaßen die Sozialkontakte und die eigene Gesundheit.

Die Einladung richtet sich nicht nur an Schlaganfallpatienten, sondern auch an Angehörige, Freunde und alle, die Freude am Singen haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – jeder ist willkommen.

Die Singgruppe wird von Markus Braun geleitet und am Klavier von Ulrike Braun begleitet. Beide sind erfahrene Musikpädagogen und haben eine Weiterbildung als Singleiter im Gesundheitsbereich absolviert.

Interessierte können mehr Informationen auf der Internetseite der Schlaganfallgruppe einholen (http://www.schlaganfallgruppe.de/). Für allgemeine Fragen steht Barbara Döbel unter der Telefonnummer 0621 69 90 19 oder per E-Mail unter barbara.doebel@gmx.de zur Verfügung. Bei spezifischen Fragen zur Singgruppe wenden sich Interessierte an Markus Braun unter 0621 5 29 69 45 oder via E-Mail an BraunMarkus1@web.de.

Die Teilnahme an der Singgruppe ist kostenlos .

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 10:33