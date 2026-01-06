Ludwigshafen – "Die hörbare Welt": Klaviermusik am Nachmittag im Ernst-Bloch-Zentrum

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, lädt am
Dienstag, 13. Januar 2026, um 16 Uhr, zum nächsten Konzert der Reihe "Die hörbare Welt" ein.
Der Eintritt (inklusive Ausstellungsbesuch) beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für
Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei.
Atsuko Kinoshita wird das neue Jahr im Ernst-Bloch-Zentrum mit Werken von Johannes Brahms und Robert Schumann
begrüßen. Vor und nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die Dauerausstellung sowie den aktuellen Themenschwerpunkt
"Der Bauernkrieg in Philosophie und Kunst" zu besichtigen.
Die Reihe "Die hörbare Welt" ist eine Kooperation zwischen dem Ernst-Bloch-Zentrum, der Staatlichen Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Mannheim sowie der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V. Im Rahmen dieser Reihe werden an
jedem zweiten Dienstag des Monats um 16 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum Nachmittagskonzerte angeboten, bei denen
herausragende Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim auftreten.
"Die hörbare Welt" ist ein Zitat aus Ernst Blochs Werk "Geist der Utopie" (Gesamtausgabe Band 3, 1977,
Seite 207). Informationen zur Konzertreihe und dem Pianisten gibt es auch im Internet unter www.bloch.de.
Hinweis an die Redaktionen
Für Rückfragen steht Ihnen Florian Ostermeier vom Ernst-Bloch-Zentrum unter Telefon 0621 504-2493 oder E-Mail an
presse@bloch.de zur Verfügung.
Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 18:49