Ludwigshafen – "Die hörbare Welt": Klaviermusik am Nachmittag im Ernst-Bloch-Zentrum

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, lädt am

Dienstag, 13. Januar 2026, um 16 Uhr, zum nächsten Konzert der Reihe "Die hörbare Welt" ein.

Der Eintritt (inklusive Ausstellungsbesuch) beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für

Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei.

Atsuko Kinoshita wird das neue Jahr im Ernst-Bloch-Zentrum mit Werken von Johannes Brahms und Robert Schumann

begrüßen. Vor und nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die Dauerausstellung sowie den aktuellen Themenschwerpunkt

"Der Bauernkrieg in Philosophie und Kunst" zu besichtigen.

Die Reihe "Die hörbare Welt" ist eine Kooperation zwischen dem Ernst-Bloch-Zentrum, der Staatlichen Hochschule für Musik

und Darstellende Kunst Mannheim sowie der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V. Im Rahmen dieser Reihe werden an

jedem zweiten Dienstag des Monats um 16 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum Nachmittagskonzerte angeboten, bei denen

herausragende Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim auftreten.

"Die hörbare Welt" ist ein Zitat aus Ernst Blochs Werk "Geist der Utopie" (Gesamtausgabe Band 3, 1977,

Seite 207). Informationen zur Konzertreihe und dem Pianisten gibt es auch im Internet unter www.bloch.de.

Hinweis an die Redaktionen

Für Rückfragen steht Ihnen Florian Ostermeier vom Ernst-Bloch-Zentrum unter Telefon 0621 504-2493 oder E-Mail an

presse@bloch.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 18:49