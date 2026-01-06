Ludwigshafen – David Guthier in Vorstand der Krankhausgesellschaft Rheinland-Pfalz berufen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. David Guthier, seit Januar 2026 Dezernent für Soziales und Integration der Stadt Ludwigshafen, wurde in den Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz berufen. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. Guthier wurde vom Städtetag Rheinland-Pfalz in das Gremium berufen. Er ist zudem Mitglied im Gesundheitsausschuss des Städtetags. Mit Jan Stanslowski, Kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikums Ludwigshafen, kommt ein stellvertretendes Vorstandsmitglied der Krankenhausgesellschaft ebenso aus Ludwigshafen. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in der Krankenhausgesellschaft und werde mich für eine durchdachte und auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser einsetzen. Eine gute und verlässliche Gesundheitsversorgung ist für die Bürger*innen, gerade auch mit Blick auf die alternde Gesellschaft, unerlässlich“, sagt Guthier.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 12:41