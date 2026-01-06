Ludwigshafen – Anzeige – Optik Adam bietet Service-Kontinuität nach Schließung von Augenoptik Hopfe

Ludwigshafen / Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nach der Schließung des Augenoptik-Fachgeschäfts Augenoptik Hopfe hat Optik Adam eine Lösung geschaffen, um Kundinnen und Kunden weiterhin bei bestehenden Garantieansprüchen zu unterstützen.

Garantieansprüche ehemaliger Kunden von Augenoptik Hopfe werden künftig bei Optik Adam unbürokratisch abgewickelt.

„Uns war wichtig, den Menschen hier vor Ort eine verlässliche Anlaufstelle zu bieten“, erklärt Matthias Adam, Inhaber von Optik Adam. „Brillen sind Alltagsbegleiter – gerade deshalb sollte es auch nach einer Geschäftsschließung einen Ansprechpartner geben.“

Im Zuge dessen wurde auch Frau Müller, langjährige Mitarbeiterin von Augenoptik Hopfe, in das Team von Optik Adam übernommen. Damit bleibt nicht nur wertvolle fachliche Kompetenz im Ort erhalten, sondern für viele Kundinnen und Kunden auch ein vertrautes Gesicht.

Verlässliche Beratung und hochwertige Glasqualität

Unabhängig von der Übernahme der Garantieansprüche steht Optik Adam seit über 40 Jahren für einen klaren Anspruch in der Augenoptik:

hochwertige Brillengläser, faire Preise und eine ehrliche, individuelle Beratung.

Zum Einsatz kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Glaslösungen namhafter Hersteller, die präzise auf Sehstärke, Sehgewohnheiten und den Alltag der Kundinnen und Kunden abgestimmt werden. Im Mittelpunkt steht dabei nicht der Verkauf, sondern eine transparente und nachvollziehbare Beratung.

„Nicht jede Lösung muss maximal ausgestattet sein“, so Matthias Adam. „Gute Beratung bedeutet für uns, Unterschiede verständlich zu erklären und gemeinsam die Lösung zu finden, die wirklich passt.“

Ein bewusstes Zeichen für Kundennähe im Ort

Die Übernahme der Garantieansprüche ist für Optik Adam eine freiwillige Serviceleistung und ein bewusstes Zeichen für Verantwortungsbewusstsein und regionale Verbundenheit. Ziel ist es, Vertrauen zu schaffen und langfristig zu erhalten.

Optik Adam versteht sich dabei als fest verwurzelter Augenoptik-Fachbetrieb und persönlicher Ansprechpartner rund ums gute Sehen – direkt vor Ort.

